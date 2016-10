Havel 80: Bez loga OF to podle Havla nemuselo být sametové, říká jeho autor Šťastný

Málokdy si designér v životě řekne, že jeho dílo má smysl. Já si to poprvé řekl, když jsem stál pod tribunou, odkud na nás mával Václav Havel a za ním bylo moje studentské logo OF. Václav Havel byl pro mne dlouhou dobu mytickou osobou. Většinou jsem všechny záležitosti okolo loga OF a dalších prací řešil s jeho bratrem Ivanem a dalšími lidmi z Koordinačního centra, ale s Václavem jsme se stále míjeli.

Václav Havel na Občanském fóru.

Jednoho dne za mnou přijel restaurátor Tonda Oplt, který byl mojí spojkou, se slovy: „Pojď, pojedeme na Hrad.“ Se starým dalekohledem v podpaždí jsme prošli až do prezidentské kanceláře. Václav nás přivítal s nadšením: „To je skvělé, že už je ten dalekohled zrestaurovaný! Chci se často dívat na lidi po Praze. Nechci nikdy ztratit s lidmi kontakt, to je největší nebezpečí funkce. A vám děkuju za logo, má v sobě pozitivní energii. Bez něj by možná nebyla ta doba tak sametová.