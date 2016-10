Havel 80: Lidé u nás jej měli rádi, bylo to havlovské, vzpomíná fotograf Bán

Havla som spoznával akosi sprostredkovane, aj (najmä) vďaka skvelým fotografiám ôjho priateľa a jeho osobného fotografa Tomkiho Němca. Z tých čiernobielych záberov (a príbehov, ktoré sú „za nimi“) jasne odčítavam dramatika, ktorý si užíva dianie okolo seba, ktorého je často stredobodom.

Ako autor a postava pomyselnej niekoľkoročnej divadelnej hry v jednom. Keď prišiel pán prezident na poslednú návštevu Bratislavy (na snímke na lodi na Dunaji s novinárom Štefanom Hríbom a organizátorom festivalu Pohoda, hudobníkom Mišom Kaščákom), osláviť v kruhou kamarátov sedemdesiatiny, mal som tú česť, že ma organizátor tejto udalosti, Ladislav Agnes Snopko, požiadal, či by som to nefotil. „Rád,“ povedal som. Silno som vnímal, že ho ľudia u nás majú radi. Bolo to spontánne, prirodzené, havlovské.