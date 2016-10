Oslavy připravila i Praha 6 a řada divadel. Havlovo jubileum se připomíná celý letošní rok, na který připadá i páté výročí úmrtí někdejšího prezidenta.

V Praze na Václavském náměstí zazní kromě hudby stále aktuální věty z Havlových projevů a názory známých lidí na to, proč jeho osobnost chybí v současné době. Shromáždění pořádá spolek VH80 a chce jím oslovit ty, „kdo si prvního polistopadového prezidenta váží a kdo chtějí, aby se jeho principy a hodnoty neztratily ze života české společnosti ani z mezinárodního směřování země“, uvedl za spolek Tomáš Smetánka.

Zástupci prezidentské kanceláře položí dopoledne květiny u prezidentova hrobu na Vinohradském hřbitově, následně se prvním hradním nádvořím rozezní fanfáry.

Dnešním dnem odstartují Havlovy oslavy připravené Prahou 6. Jmenují se Procházení a zahrnou výstavu snímků jednoho z Havlových fotografů Oldřicha Škáchy, divadelní představení, veřejné debaty či koncerty a vyvrcholí koncertem Plastic People of the Universe na dejvickém nádraží. Oslavy potrvají do 18. prosince, na páté výročí Havlova úmrtí.

Vzpomínkové oslavy

Národní divadlo vzpomíná na Havla festivalem, který začal už v úterý, další scény tak učiní dnes. Ve Dvořákově síni Rudolfina začne v 19:30 slavnostní koncert za přítomnosti premiéra Bohuslava Sobotky, živě ho bude přenášet Česká televize. Liberecké divadlo F. X. Šaldy vzpomene na bývalého prezidenta jeho méně známou aktovkou Motýl na anténě, brněnské divadlo Husa na provázku chystá festival Málo bylo Havla! Do 10. října se tu budou hrát jeho hry, pořádat happeningy, debatovat a vystavovat. Pražské Divadlo Sklep dnes odehraje zvláštní představení hry Mlýny, jež je adaptací divadelní hry Život před sebou, kterou v roce 1959 napsal Havel společně s Karlem Bryndou. Vzpomínkový večer má na programu i Balbínova poetická hospůdka.

Připomínat se bude i Havlův disidentský život. Na zdi věznice v Plzni na Borech, kde byl Havel v 80. letech vězněn, odhalí pamětní desku. Před věznicí v Ostravě-Heřmanicích odkryjí Lavičku Ferdinanda Vaňka, postavy z Havlovy hry Audience.

Obě Havlova letošní výročí se připomínají i ve světě. Před plénem ve Štrasburku Havla odpoledne připomene předseda Evropského parlamentu Martin Schulz. Jako jednu z hlavních linií mají letos Havla Česká centra. Vzpomínkový cyklus zahrnuje výstavy, divadla, filmové projekce, přednášky, besedy s pamětníky. V některých zemích se téma objevilo už na jaře.