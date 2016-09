„Mě se zdá označení Havlovo náměstí celkem divné. Máme náměstí Jana Palacha nebo Winstona Churchilla, takže v tom nevidím problém,“ řekl Wolf. Podle něj je ale finální podoba názvu ještě předmětem diskuzí.



„Neumím si představit, že by název byl Havlovo náměstí obzvlášť, když by se mělo nacházet u Národního divadla. Komise určitě rozhodovala podle svého nejlepšího vědomí, ale já preferuji variantu s celým jménem,“ dodal Wolf.

Václav Havel

Členka místopisné komise Eliška Kaplicky Fuchsová tvrdí, že Havlovo náměstí je návrh opozice. „Tento návrh podala paní z TOP 09 a ještě expert Libor Šíma, který je dosazený magistrátem,“ řekla Fuchsová. Ta také vidí problém v současném stavu piazzetty, tedy prostoru mezi budovou Národního divadla a Novou scénou. „To místo je správné. Dokonce i Dagmar Havlové se líbí, ale bude potřeba jeho revitalizace,“ dodala. Fuchsová si také myslí, že by to byl hezký dárek k Havlovým nedožitým osmdesátinám, které připadají na 5. října 2016.

Jedním z možných problémů názvu Havlovo náměstí je prý to, že by se mohlo plést lidem s Havelskou ulicí nebo Havelským tržištěm. „V tom problém nevidím,“ řekla další členka komise Alena Ježková. Piazzetta je podle ní vhodná zejména proto, že je v centru Prahy a její přejmenování by obnášelo nejméně problémů.

„Náměstím může být piazzetta, pokud si Národní divadlo změní adresu. Byly návrhy přejmenovat část Rašínova nábřeží, ale byl by to obrovský problém, jelikož by si lidé museli měnit adresy. A s tím většina rezidentů nesouhlasila,“ dodala Ježková.

„Myslím, že to je dostatečně důstojné místo, aby neslo jméno Václava Havla. Navíc v tom vidím i určitou symboliku, jelikož je to jednak v blízkosti Národní třídy, která stále připomíná události roku 1989, a pak samozřejmě také Národního divadla a pan prezident sám sebe považoval více dramatika než politika,“ uvedla k plánu na přejmenování piazzetty pražská primátorka Adriana Krnáčová.



Oliva: Je to otázka vkusu

Jazykovědec Karel Oliva nevidí problém ani v jednom z názvů. „Z jazykového hlediska jsou obě varianty správné. Dokonce by to mohlo být i náměstí V. Havla. Snad jedinou špatnou možností by bylo náměstí Havla,“ říká Oliva.

Podle něj je tak jméno možného náměstí otázkou vkusu. „Já osobně bych preferoval variantu s celým jménem, zejména bude-li se nacházet na tak významném místě, jakým piazzetta Národního divadla je,“ řekl Oliva.