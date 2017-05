Hazard na silnici. Balkánští řidiči kamionů si dělají z českých dálnic parkoviště

Kamiony před čerpací stanici poblíž Jihlavy „se štosují“ za sebou v odbočovacím pruhu. Nestojí v koloně, nýbrž parkují. Vedle sebe sice nechávají dostatečný prostor k projetí, svou přítomností však – hlavně za tmy – ohrožují ostatní řidiče. Konkrétně v úseku dálnice D1 mezi Velkým Meziříčím a právě krajským městem běžný obrázek. Ti nemají dost místa na to, aby bezpečně najížděli či vyjížděli od pump, a navíc nevidí, co se kolem nich děje.

Hlídky dálniční policie řeší tento problém denně. Nejčastěji od úterý do čtvrtka, kdy je na cestách po tuzemských rychlostních silnicích nejvíce kamionistů, a zejména v nočních hodinách. Tedy ve chvíli, kdy kvůli nařízenému odpočinku odstavuje své soupravy převážná část řidičů.

„Řeší se to tak, že se (řidič) vzbudí, protože v drtivém případě už spí, a vyřeší se to blokovou pokutou,“ popsal serveru Lidovky.cz Jiří Šoukal z dálničního oddělení Velký Beranov, které dohlíží na celý kraj Vysočina.

Dle zákona mohou policisté udělit hříšníkům peněžitý trest do výše dvou tisíc korun, následně je vyzvou, aby z daného místa odjeli. Jejich pozice – i přesto že bývají opatřeny zákazovými značkami - však záhy zaujmou jiní kamionisté, převážně z východní Evropy. „Víceméně jsou z Rumunska, Bulharska, Turecka, ale také Slovenska,“ přiblížil Šoukal. Někteří ve snaze zajistit si poslední parkovací místo dokonce na dálnici desítky metrů couvají.

Chybí parkovací místa, ročně v Česku přibudou desítky

„Oni ví, že parkuji na nebezpečných místech, nechávají kvůli tomu dokonce rozsvícená světla, potřebují si ale udělat přestávku,“ dodal s tím, že žádná značka řidiče neodradí. Situace nebezpečná pro přijíždějící šoféry vadí také provozovatelům čerpacích stanic, možností jak zakročit však příliš nemají. Kaminy zabírají místo běžným řidičům, kteří chtějí natankovat či si něco koupit. „Týká se to vjezdů na čerpací stanice i výjezdů z nich. Opakovaně se to snažíme řešit přímo s řidiči kamionů, případně pak s policií,“ uvedl mluvčí společnosti MOL Česká republika Tomáš Pavlík.

Podle Šoukala lze takovému stavu předejít pouze tím, že se vybudují další odstavná parkoviště. Jen na úseku D1 na Vysočině se aktuálně rekonstruuje šest dálničních segmentů, kde je zavřeno hned několik odpočívadel.

Ředitelství silnic a dálnic přiznává, že současné parkovací kapacity pro kamiony jsou nedostatečné. Pravidelně je proto rozšiřuje, ročně zhruba o desítky míst po celé dálniční síti v Česku. „Konkrétně na D1 je to ale obtížné. Vždy to znamená novou stavbu. Lépe se to zohledňuje na stavbách, které realizujeme či chystáme do realizace,“ řekl Lidovky.cz mluvčí Jan Rýdl.

Nejedná se přitom o problém, který by byl k vidění pouze na čerpacích stanicích a v jejich bezprostřední blízkosti. Ve snaze zaparkovat za každou cenu neváhají šoféři odstavit svá vozidla také v místech dálničního rozšíření. Jen s podivem, že podle policistů v důsledku tohoto velmi riskantního počínání nedošlo zatím k žádné vážné dopravní nehodě.