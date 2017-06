Heineken Kutnou Horu zavřel, teď se tam výroba piva opět vrátila

Byl to jeden z úspěšných regionálních pivovarů, ale poté, co ho česká skupina Drinks Union finančníka Milana Hagana prodala před devíti lety pivovarnickému koncernu Heineken, sláva kutnohorského piva značky Dačický skončila.

Heineken pivovar záhy na konci roku 2010 zavřel. Teď mají kutnohorští důvod k oslavě. Nová varna v městské části Lorec opět produkuje zlatavý mok a Česko má další průmyslový pivovar. A těch u nás není – na rozdíl od minipivovarů – mnoho. Necelých padesát.

„Je to to nejlepší, co nás mohlo potkat. Pro každé město je prestižní, když má svůj pivovar, a je to také určité zadostiučinění poté, co Heineken u nás výrobu piva zastavil. Jsme opět hrdí na své pivo,“ říká kutnohorský starosta Martin Starý.

Zmrtvýchvstání po vzoru Vratislavic

Kutná Hora, kde v části Lorec nechal postavil pivovar už v roce 1573 Václav Dačický z Heslova, v podstatě následovala příkladu, jaký známe třeba z liberecké části Vratislavice. Tamní pivovar patřil pod smíchovský Staropramen a v roce 1998 jeho tehdejší vlastník belgický koncern Inbev Vratislavice zavřel, ukončil výrobu, propustil zaměstnance. Dva roky poté česká společnost Hols tamní provoz obnovila.

Obchodní značka Vratislavice zůstala předchozímu majiteli, a tak Hols začal vařit úspěšnou značku Konrad. Podobně je tomu v Kutné Hoře. Tradiční značku Dačičký dál vlastní Heineken, takže nový majitel, kroměřížská společnost Smart Estate, ji používat nemůže.

Místo Dačického tak vyrábí nyní značky Kutná Hora – Zlatá 12, Stříbrná 11 a Bronzová 10. První várku uvařili 20. února, prodej začal v dubnu. A před týdnem na prvních Slavnostech piva mohli Kutnohorští ochutnat pohromadě celou sestavu a poprvé navštívit nákladem desítek milionů korun rekonstruovaný areál.

Obnova za miliony

Až do roku 2015 vlastnilo nemovitosti město, od kterého je za 16,4 milionu korun koupil současný majitel. Předchozí provozovatelé Drinks Union i Heineken měli budovy a pozemky pronajaté a patřila jim technologie a ochranná značka Dačický. Vybavení pivovaru bylo po odchodu Heinekenu v žalostném stavu nebo chybělo úplně.

„Pivovar jsme po sedmileté provozní odstávce přebírali v hodně zanedbaném stavu, což je možná ještě eufemismus,“ říká Petr Podlešák z marketingu Měšťanského pivovaru Kutná Hora. „Z původní technologie zde byl dopravník na slad a betonová spilka. Obojí se však stejně muselo renovovat. Jinak jsme nalézali pouze díry po zařízeních a všechny potřebné technologie bylo nutné znovu instalovat. Ta pozitivní stránka věci ale je, že nyní má Měšťanský pivovar Kutná Hora to nejmodernější vybavení v nerezu,“ dodává Podlešák.

Pro letošek plánuje pivovar produkci 15 tisíc hektolitrů, do pěti let chce ale dosáhnout roční výroby 35 až 50 tisíc hektolitrů. Smart Estate patří do jedné obchodní skupiny, která také vlastní a provozuje Zámecký pivovar Břeclav. Ten obnovil provoz po delší přestávce před pěti lety.

V Česku se tak pomalu zvyšuje počet i větších výrobců. Nejen těch nejmenších – minipivovarů. Český svaz pivovarů a sladoven uvádí, že na konci loňského roku fungovalo u nás 6 velkých pivovarnických skupin, kterým u nás patří 19 průmyslových pivovarů. Kromě nich pak vaří pivo v objemu vyšším než 10 tisíc hektolitrů, což je horní hranice pro kategorii minipivovarů, dalších 29 samostatných pivovarů.

K těm novějším průmyslovým pivovarům patří například ze 70. let nošovický Radegast, dnes ve skupině Plzeňského Prazdroje. Nový pivovar vyrostl i v Mostě, ale po roce 1989 zanikl. Úspěšný projekt průmyslového pivovaru, postaveného na zelené louce, pak vznikl až v roce 2009 v Chotěboři.

K novějším patří také například zmíněná Břeclav nebo Kácov, ale i původně minipivovar Únětice, který v roce 2015 převýšil hranici 10 tisíc hektolitrů.

Pivo má být odněkud

„Je to záslužné. Pivo má být odněkud. Tyhle průmyslové profesionální pivovary tvoří základ celého oboru u nás. Vedle nich jsou pak minipivovary, které jsou zatím spíš takovým kořením českého pivovarnictví,“ komentuje situaci na trhu nezávislý pivovarnický expert Jan Veselý.

Regionální průmyslové pivovary však od roku 1990 spíš zanikaly. Podle statistiky Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského takový osud postihl 27 pivovarů, z toho jen 4 výrobu obnovily.

Přesto nebo spíš právě kvůli rostoucí koncentraci výroby tvoří průmyslové pivovary u nás stále drtivou většinu pivní produkce. Zejména díky gigantům jako je lídr Plzeňský Prazdroj, který loni z celkové roční české produkce 20,4 milionu hektolitrů vyrobil v pivovarech v Plzni, Velkých Popovicích a Nošovicích 7 milionů hektolitrů piva.

Oproti tomu minipivovary, kterých u nás funguje už přes 350, tvoří dohromady jen 2 procenta české pivní produkce.