Krampol vystoupil v televizi s tričkem odkazujícím na nacismus. Nevěděl jsem to, brání se

Na černém triku je vyobrazen odkaz na berlínské olympijské hry, které měly v roce 1936 demonstrovat nacistickou nadřazenost. Nad tímto vyobrazením je gramaticky špatně vyvedený nápis „Die Einzig Richtige Olympia (Jediná skutečná Olympia - pozn. red.)“. To vše je vyobrazeno pod říšskou orlicí.

Televize Prima ve vyjádření uvedla, že děkuje za upozornění. „Vše jsme okamžitě začali řešit s produkcí pořadu,“ napsala vedoucí lifestylového tiskového oddělení Jana Mrákotová.

Krampol si údajně těchto symbolů nevšiml. „Já najdu čisté tričko a to si na sebe vezmu, rozhodně jsem nechtěl propagovat nějaký názor nebo postoj,“ řekl herec severu Lidovky.cz. Zároveň odmítl, že podporuje fašistické skupiny.

Jiří Krampol v pořadu Prostřeno, ve kterém má na sobě dosti kontroverzní tričko. Zdroj: iPrima.cz

„Nechci být dáván do souvislosti s podporou fašismu, to by mi tak scházelo,“ komentoval situaci Krampol. Tvrdil také, že by měl někdo takové skupiny „klepnout přes prsty“.

Známý herec se také odvolává na produkci. „Já jsem mluvil s produkční a ta mi řekla, že se to hlídá, aby žádná propagace během natáčení neprobíhala, ať už chtěná, nebo omylem, jako v tomto případu. „Je to, proboha, zábavní pořad,“ dodal Krampol. Vyjádření produkce redakce shání. Na celou epizodu se můžete podívat zde.



Jak Krampol k tričku přišel, herec vysvětlit nedokázal. „Víte, já když někam přijdu, tak mi tam pořád někdo něco dává. Triček jsem takhle získal už spoustu,“ dodal Krampol.

Tričko s říšskou orlicí nabízí na svých stránkách obchod Rowdie, který na svých stránkách prodává i další kontroverzní trička se symbolikou pravicového extrémismu. Na tričku je uvedeno, že se jedná o připomínku osmdesátého výročí konání olympiády.