Nic jsem neslíbil. Herman podpořil nápad zveřejnit záznam z jednání o dalajlamovi

Zveřejnění přepisu diskuse podpořili i ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) a ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD).

„Předpokládám, že když pan ministr o tom hovořil, tak pravděpodobně si zjistil, zda to v tom utajeném režimu nebylo. Ale já přesně úplně si to nepamatuji,“ řekl Herman novinářům před Strakovou akademií na dotaz, v jakém režimu se schůzka uskutečnila a zda bude moci být záznam zveřejněn.



Zaorálek po úterní schůzce ústavních činitelů na Hradě oznámil, že na středeční schůzi vlády bude chtít, aby byly zveřejněny stenozáznamy z vládního jednání, na kterém se podle něj ministři domluvili, že se oficiálně nesejdou s dalajlamou. Už v minulých dnech řekl, že toto ujednání Herman porušil, když se s dalajlamou setkal na půdě ministerstva kultury. Herman popírá, že by něco takového slíbil.

„Je třeba, aby pravda vyšla najevo,“ uvedl Herman k Zaorálkově návrhu. Zopakoval, že na schůzce nic neslíbil, naopak řekl, že je pro něj zákaz styku s dalajlamou naprosto nepřijatelný. „Je to pro mne, jako by po mně někdo chtěl, abych se nescházel s papežem,“ uvedl.

Na schůzce podle něj ministři měli slíbit, že se s tibetským duchovním vůdcem nesejdou během svého mandátu. Neřešilo se podle něj, zda se zákaz má týkat oficiálního či neoficiálních vystupování.

Pro zveřejnění záznamu se při příchodu na zasedání kabinetu vyslovil i lidovecký ministr Jurečka. „Nevím, jaké jsou na to podmínky, ale nemám s tím problém, aby to bylo zveřejněno,“ uvedl. Herman podle něj slíbil, že bude o setkání předem informovat premiéra a ministra zahraničí, ale nehovořilo se o tom, že by mělo být jen neoficiální.

Naopak Mládek si na tento závazek vzpomíná. „Já jsem to chápal tak, že kolega Herman nám sice sdělil, že mu svědomí nedovolí se s dalajlamou nesejít, pokud přijede do Prahy, nicméně také slíbil, že pokud se s ním sejde, nebude to na úřední půdě,“ řekl novinářům.

Po schůzce Hermana s dalajlamou vydali prezident, premiér a předsedové obou parlamentních komor prohlášení o vztazích s Čínou, ve kterém se od ministra distancovali. Kritici prohlášení tvrdí, že je projevem vazalství Česka vůči Číně.