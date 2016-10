LN: Lidovci se jako jediní z vlády setkali s dalajlamou, jaké dojmy jste si z rozhovoru s ním odnesl?

Je to člověk plný tolerance a je opravdu otevřený dialogu s kýmkoli, včetně svých úplných názorových oponentů. Setkání mě naplnilo hlavně optimismem, protože mluvil o základních principech, jako je vzájemná láska a soucit. Tedy o věcech, které by měly být základním prvkem mezilidských vztahů.

LN: Hovořil jste s kolegy z vlády, proč se s ním nikdo kromě lidovců nechtěl potkat?

Na to by asi měli odpovědět oni. Je to rozhodnutí každého člověka. Vím akorát to, proč jsem se s ním chtěl setkat já. Mé rozhodnutí má logiku, protože církve a náboženské společnosti patří do mé gesce ministra kultury.

LN: Z Pražského hradu ale zaznělo, že jste vyměnili mediální slávu za zájmy ČR. Jak se k tomu stavíte?

Každý z nás tím, co říká, vypovídá vlastně hlavně sám o sobě. Mě myšlenky na slávu ani nenapadly, setkání je pro mě hlavně věcí principu. Ostatně jsem se s dalajlamou v minulosti setkal už několikrát.

LN: Takže se nebojíte, že jste poškodili obchodní vztahy ČR s Čínou?

Toho se opravdu neobávám. Pokud jsou navíc jakékoli vztahy, včetně obchodních, založené na výhrůžkách a nátlaku, tak si myslím, že to není důstojné suverénních zemí a skutečného partnerství, je to jakési vazalství, kterého jsme si užili dost. A myslím si, že s tímto stylem politiky bychom v 21. století neměli v žádném případě laškovat.

LN: Vyvíjel na vás někdo nátlak, abyste od setkání ustoupil kvůli obavám z čínské reakce?

Zvážil jsem všechny argumenty. Mé rozhodnutí bylo Jeho Svatost přijmout a setkat se s ním. Jsem za to rád, je to správný krok.