Hladiny řek v Moravskoslezském kraji po nočním dešti stále stoupají

Tam hrozí, že voda vytopí některé nemovitosti. Déšť ale ustává a podle mluvčí Povodí Odry by hladiny řek měly maxima dosáhnout večer či nejpozději během noci na sobotu. Nejhorší situace by měla nastat v Petrovicích u Karviné, kde hrozí, že se voda z říčky Petrůvky rozlije do zahrad a sklepů.

„Očekáváme, že tam hladina dosáhne třetího stupně povodňové aktivity,“ řekla Vlčková. Situace se podle ní může podobně dramatizovat i v korytu Řeky Opavy na Opavsku. Třetí povodňový stupeň a ohrožení domů totiž ještě hrozí v Držkovicích. „Je ale nutné monitorovat situaci i níže na řece Opavě a to ve Vávrovicích a v Kravařích-Dvořisku,“ řekla.

Podle aktuálního přehledu Povodí Odry nyní v Moravskoslezském kraji kromě jednoho třetího stupně platí ještě šest druhých stupňů povodňové aktivity a na 28 místech byl vyhlášen první stupeň.

Hasiči zajišťují okolí řek

Voda zaměstnává moravskoslezské hasiče. Ti za sebou mají od rána víc než osm desítek čerpání vody z vodních lagun, sklepů, garáží a dalších podzemních či přízemních prostor rodinných domků i škol, školek a nemocnic. Vedle toho moravskoslezští hasiči odstraňovali překážky v tocích a ucpávání kanálů a monitorovali chování menších i větších řek.

Hlavně na Bruntálsku hasiči odstraňovali spadlé a nebezpečné stromy. „Pokud bylo zjištěno vylití řeky či potoka mimo koryto, obvykle byly zatápěny pouze místní komunikace a mostky, jejichž objetí neznamenalo pro místní řidiče větší komplikace,“ řekl mluvčí hasičů Petr Kůdela.

V Českém Těšíně už zasedala povodňová komise. Hasiči už tam stavěli hráz z pytlů s pískem v Rybářské ulici. „Hladina potoka tam byla jeden centimetr od vylití z koryta,“ řekla mluvčí Dorota Havlíková. Ve Frýdku Místku město zřídilo povodňový dispečink, který mohou lidé v případě nouze kontaktovat na lince 558 443 201.

„S povodňovým dispečinkem jsou k výjezdu do terénu připraveni také bagrista, řidič nákladního vozidla, zaměstnanec ovládající práci s motorovou pilou a další dva pracovníci schopni jakékoli manuální práce spojené s odstraňováním následků rozvodněných toků,“ řekl primátor Michal Pobucký (ČSSD).