Hlasování o ‚Trumpcare‘ v Senátu se opět odkládá, chyběl by hlas nemocného republikána

Předpokládalo se, že Senát bude o návrhu jednat příští týden. Důvodem k novému pozdržení je ohlášená absence republikánského senátora Johna McCaina, který se zotavuje z chirurgického zákroku.



McCain v sobotu sdělil, že příští týden na radu lékařů zůstane v Arizoně, kde se bude zotavovat z operace, při níž mu byla odstraněna pěticentimetrová krevní sraženina nad levým okem. Osmdesátiletý senátor se v minulosti třikrát léčil s rakovinou kůže, připomněly tiskové agentury.

„Zatímco se bude John zotavovat, Senát bude pokračovat ve své práci... a pozdrží projednávání“ reformy, řekl McConnell. Kdy by se měl Senát ke zdravotní reformě vrátit, šéf republikánské většiny neuvedl.

Nahradit program zdravotního pojištění zavedený bývalým prezidentem Barackem Obamou bylo jedním z hlavních bodů kampaně jeho nástupce Donalda Trumpa. Návrh na republikánskou verzi pojištění v květnu prošel Sněmovnou reprezentantů, kde mají republikáni výraznější většinu. Ve stočlenném Senátu ale zasedá jen 52 republikánských poslanců, a tak je nebezpečí odporu vůči reformě podstatně větší.

20 milionů Američanů přijde o pojištění

Proti republikánskému návrhu zákona hodlá hlasovat všech 48 demokratů a rovněž liberální republikánská senátorka Susan Collinsová ze státu Maine a konzervativní senátor Rand Paul z Kentucky. V případě rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko šéfa horní komory, jímž je viceprezident Mike Pence.

Ani v McCainově přítomnosti ale podle agentury AP není schválení v Senátu jisté, protože vážné výhrady vůči textu má dalších šest republikánských poslanců. Víc než dva „disidenty“ ve svém táboře si senátní republikáni nemohou dovolit.

Republikánský návrh omezuje státní subvence pro program Medicaid zaměřený na podporu sociálně slabých Američanů. Pobídl by rovněž americké zaměstnavatele, aby přestali zdravotní pojištění platit svým zaměstnancům.

Nezávislé organizace odhadly, že pokud by se návrh republikánů stal zákonem, o pojištění by během několika let mohlo přijít okolo 20 milionů Američanů.