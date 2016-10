Druhé kolo senátních voleb vyznívá v okrsku Tábor prozatím jednoznačně pro starostu obce Mladá Vožice Jaroslava Větrovského (ANO). Pro něj se po sečtení více než 80 procent hlasů vyslovilo necelých 60 procent voličů. Před sociálním demokratem Janem Mládkem drží takřka nedostižitelný náskok 20 procentních bodů a k senátorském postu tak blíže. Mládek tak nejspíš přijde o post ministra průmyslu a obchodu. Na Táborsku přišlo k volebním urnám necelá pětina oprávněných voličů.



Větrovský v třináctém volebním obvodu pravděpodobně nahradí současného senátora Pavla Eyberta (ODS), který v horní komoře Parlamentu působil dvacet let. Eybert, který proslul jako aktivní politický organizátor stavby dálnice D3 a D4 z Prahy do jižních Čech, se ale letos rozhodl poprvé od vzniku Senátu v roce 1996 nekandidovat.

Starosta Mladé Vožice si vysloužil největší podporu voličů již v prvním kole, kdy se pro něj vyslovilo 6882 lidí. Mládek za ním tehdy zaostal o pouhých 88 hlasů, čímž se oba aktéři postarali o vůbec nejtěsnější rozdíl mezi finalisty v celé republice. Ve druhém kole se tak očekával vyrovnaný souboj, na nějž nakonec nedošlo. Klíčovou roli ve finálovém duelu sehráli pravděpodobně podporovatelé současného táborského starosty Jiřího Fišera, třetího v úvodním kole.

Že Mládek hraje takřka o všechno se vědělo již před samotnými volbami. Ministr takhle dramaticky situaci nastavil sám. Už v únoru jihočeský sociální demokrat uvedl, že v případě prohry v senátních volbách nabídne rezignaci. Minulou sobotu se nechal slyšet, že pakliže neuspěje, dá k dispozici svou vládní funkci. „Nechci přidělávat problémy ani straně, ani předsedovi, bude to na něm,“ řekl novinářům. Podle informací Lidových novin předseda strany Bohuslav Sobotka jeho rezignaci přijme.

Nahradí ho Prouza?

Mládkovo odvolání visí ve vzduchu od loňského dubna, ale zatím se pokaždé zachránil. Nejblíže konci na ministerstvu byl loni v létě, kdy ho Sobotka na osobní schůzce vyzval, aby funkci položil. Mládek odmítl a premiér mu uložil úkol, ať zapracuje na své mediální prezentaci a do témat těžkého průmyslu zahrne i moderní agendu.



Digitální ekonomika a rozvoj vysokorychlostního internetu nejsou oblasti, ve kterých by tradičněji založený Mládek exceloval, zato je zosobňuje státní tajemník pro evropské záležitosti a vládní koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza. Ten však nikdy nechtěl informace o tom, že má Mládka nahradit, komentovat. Nicméně tento plán není tajemstvím v ČSSD, na ministerstvu průmyslu ani na Úřadu vlády ČR.



Prouzův přesun přes řeku do budovy Na Františku je podle informací LN součástí plánu okolo sněmovních voleb v příštím roce. ČSSD má potíže oslovit pražské voliče, kteří k levicovým partajím moc neinklinují, a zatím se nedařilo najít vhodného kandidáta, který by specifické voličstvo hlavního města zaujal. Úkolu dobýt Prahu se má tentokrát ujmout právě Prouza a stanout v čele pražské kandidátky ČSSD. Přípravy na tuto strategii už se nějaký čas odehrávají. Loni v létě státní tajemník přijal oranžovou stranickou knížku a jeho jmenování do ministerské funkce má být dalším krokem.