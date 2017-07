Stavbou velkého parkoviště naše práce nekončí

HLUČÍN (Moravskoslezský kraj) Celý život žiji v Hlučíně, takže ho dobře znám a mohu sledovat jeho rozvoj. Přesto kdyby mi někdo před deseti, patnácti lety řekl, že se patnáctitisícové město bude jednou potýkat se zoufalým nedostatkem parkovacích míst, vysmál bych se mu. Dnes mi ale do smíchu není.

Jako drobný podnikatel jsem už před pár lety začal vnímat, že aut v ulicích rapidně přibývá a najít místo k zaparkování je občas pořádná svízel. Ale teprve až když jsem před třemi lety nastoupil do funkce starosty jako novopečený komunální politik, postupně jsem si uvědomil dopad situace, kterou dlouhodobě nikdo koncepčně neřešil.

Úzké uličky historického centra města zaplněné zaparkovanými vozy byly neprůjezdné pro hasičské cisterny, záchranky či svozové vozy na odpad, hasiči, záchranáři i popeláři byli naštvaní. Jakmile začali dávat městští strážníci za stěrače upozornění, že auta parkují v rozporu s pravidly silničního provozu a jejich majitelům hrozí pokuta, byli pro změnu naštvaní řidiči, že je nutíme zastavit na parkovišti dál od bydliště, nebo otevírat vrata a vjet na vlastní pozemek či do garáže, což zdržuje. Obyvatelé bytových domů se zase zlobili, že jim na přilehlých parkovištích stojí auta lidí odjinud. Jenže ještě více se durdili, když jsme pro eliminaci přespolních zavedli pro místní obyvatele parkovací karty, které si ovšem museli koupit. Nikdy dříve přece za parkování neplatili, takže to znamená, že aktuální reprezentace města dělá něco špatně. Argument, že nikdy dříve nebylo v Hlučíně tolik aut a že jich bude dokonce ještě více, nechtěli slyšet.

Samozřejmě jsme začali vybírat nové prostory pro vybudování dalších parkovišť. Tím jsme potěšili řidiče a pro změnu rozzlobili lidi, kteří dobře vědí, že město musí sloužit především jim, nikoliv automobilům. A tak hledáme kompromisy, zvažujeme možnosti, snažíme se řešit situaci s vědomím, že se nikdy nezavděčíme všem a vždycky budou nejvíce slyšet hlasy lidí, kteří jsou nespokojení.

Právě v těchto dnech v Hlučíně startuje výstavba nového parkoviště s kapacitou více než sto míst. Bude v lokalitě sídliště Rovniny v Seifertově ulici, kde je situace s parkováním opravdu kritická. Ač neradi, ale využijeme pro jeho vybudování mimo jiné i travnatou plochu. Samozřejmě volíme propustný povrch, abychom umožnili bezproblémové vsakování dešťové vody. Stavba přijde zhruba na 10 milionů korun. Protože jsme kvůli parkovišti nechtěli krátit jiné investice, rozhodla rada města, která je zároveň valnou hromadou společnosti TS Hlučín, že investorem parkoviště budou právě hlučínské technické služby. Tato městská firma je v dobré ekonomické kondici, takže není důvod nevyužít jejich výborných hospodářských výsledků ve prospěch občanů města.

Parkoviště se bude hotové na konci letošního roku, a tak to vypadá, že bychom se mohli těšit, jak se nám podařilo problém zvládnout. Jenže to se ještě zdaleka nepodařilo. Nová parkovací místa v Seifertově ulici uleví jednomu sídlišti, na mnoha dalších místech se situace nezlepší a dokonce se bude s přibývajícími vozy dále zhoršovat. A nám nezbývá než místo vydechnutí, že je dílo hotovo, hledat další kompromisy, možnosti a řešení. A také začít co nejdříve zpracovávat komplexní koncepci, která městu uleví od přeplněných ulic také do budoucna.