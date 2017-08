Hmyzí svět a jeho uspořádání nás fascinuje, říkají návrhářky

Belgická renomovná designérka, jejíž práce se objevila v mnoha magazínech a byla představena na několika prestižních módních akcí. V roce 2008 se přestěhovala do Itálie, kde začala studovat na Polimoda International Institute of Design & Marketing pod vedením Lindy Loppy (Linda Loppa). Její absolventská kolekce byla vystavena v roce 2011 během Pitti Imagine Uomo (nejprestižnější mezinárodní představení pánských kolekcí a doplňků a uvádění nových projektů v pánské módě) v ikonické Villa Favard, která se nachází v samotném srdci Florencie. Zde se potkala se Zhanna Belskaya, která zde také prezentovala a se kterou dnes tvoří pod značkou Alter Era. Později téhož roku byla nominována na International Arts of Fashion Competition. V odborné porotě zasedaly takové kapacity jako například prezident and CEO of the CFDA (Council of Fashion Designers of America) Steven Kolb, indický návrhář Manish Arora a z mediálních partnerů můžeme zmínit například Wall Street Journal -Style. Získala cenu Manish Arora Award. Po ukončení studií začala pracovat pro značku Alexander McQueen, přestěhovala se do New Yorku, kde pracovala pro Diane von Fürstenberg a později začala žít v Los Angeles, kde pracovala pro Rodarte. V roce 2014 Alicia opustila USA a připojila se k design studiu Manish Arora v New Delhi, kde byla hlavně zodpovědná za navrhování doplňků a vytváření potisků a výšivek pro jeho kolekce.