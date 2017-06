Hodný, Zlý a hřbitovní. Spolek zachránil místo závěrečné scény legendárního westernu

Hodný (Clint Eastwood), Zlý (Lee van Cleef) a Ošklivý (Eli Wallach) si hledí do očí, než začnou tasit kolty. To vše je podkresleno atmosférickou hudbou Ennia Morriconeho. Dějistě scény je zasazeno do místa zvaného Sad Hill cemetery (Cemeterio del Pico Triste), které se ve skutečnosti nenacházelo na divokém západě, ale v severním Španělsku nedaleko města Burgos.

O hřbitov se nikdo nikdo nestaral a ten čtyřicet osm let chátral, než se dala dohromady skupina fanoušků a založila Kulturální společnost Sad Hill (Sad Hill Cultural Association). Ta dva roky pracně hřbitov restaurovala do podoby, v jaké byl vyobrazen ve filmu. To včetně charakteristického kameného kruhu uprostřed a pravidelných linií hrobů.



Záměry spolku charakterizovala i poněkud morbidní crowdfundingová kampaň - za patnáct euro mohli zájemci mít na hřbitově dřevěný kříž s vlastním jménem. Prodalo se všech pět tisíc kusů křížů. Kupující tak ve Španělsku mají možnost navštěvovat svůj vlastní pomyslný hrob.

Snahy fanoušků zachytil španělský dokumentarista Guillermo de Oliveira do svého projektu Odkrytí Sad Hill (Sad Hill Unearthed). Filmaři pro spolupráci sehnali Ennia Morriconeho, Jamese Heatfielda z Metallicy, ale třeba i samotného „Hodného“ Clinta Eastwooda. Oliveira chce, podle svých vlastních slov, začít ještě letos film předvádět na festivalech.