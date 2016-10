Hofer zneužívá heslo ‚K tomu mi dopomáhej Bůh‘ k politickým účelům, kritizují jej biskupové

„Boha není možné používat jako nástroj pro vlastní zájmy nebo politické účely,“ uvedli v prohlášení biskupové tří protestantských církví. Hlásit se otevřeně ke své víře a obracet se na boha s prosbou o pomoc je sice právem každého křesťana, odmítáme ale zapojování boha do předvolební kampaně, uvedli biskupové.



Generální tajemník FPÖ Herbert Kickl dnes ale uvedl, že věta „K tomu mi dopomáhej Bůh“, kterou Hofer na plakátu použil vedle nápisu „Za Rakousko srdcem a duší“, nijak pojem boha nezneužívá. Stejně tak podle něj nikdo nezneužívá boha, když zdraví „Pozdrav pánbůh“ nebo říká „Díkybohu“. Věta pramení přímo „ze srdce“ pravicového kandidáta, uvedl Kickl.

God does not approve this message.https://t.co/paoFQxkNAA #Hofer