Holešovická Továrna zahájí provoz výstavou custom motocyklů

Zázemí poskytne uměleckým ateliérům, výstavním prostorům, cafe baru nebo recyklační, sítotiskové i motorkářské dílně. Posledně jmenovaná pak provoz Továrny zahájí 29. a 30. října výstavou All Ride Moto Show 2016.



Továrna nebude klasickým multifuknčním prostorem, ale veřejným krytým náměstím, které se otevře kreativním lidem z různých oborů. „Vznikla, protože jsme ji potřebovali. Hledali jsme místo pro vlastní projekty a chceme, aby se i do budoucna stala inkubátorem ručně zdatných lidí, vášnivých motorkářů, kreativních tvůrců, progresivních filmařů i kvalitních barmanů,“ představuje společenství Továrny filmařka Amálie Kovářová. Ta se v ní zabydlela s projektem Production Pool.



Nakopnout motorky a Továrnu

Jedním z dosud nejvýraznějších rezidentů Továrny jsou kluci z motorkářské dílny Custom Culture Club, kteří nejen svými custom-made stroji nakopnou 29. a 30. října celý projekt. Poslední říjnový víkend zaplní prostor přestavby motorek pod hlavičkou výstavy All Ride Moto Show 2016.

„Kam jinam výstavu padesáti pečlivě vybraných strojů, ale taky specifického příslušenství, oblečení nebo doplňků zasadit, než do bující industriální haly v Holešovicích?“ popisuje spojení s projektem rider Giulio De Blasio.

„Než se z „obyčejné sériovky“ stane custom, stojí to stovky hodiny práce, plánování, vymýšlení a kreativy. Výstava All Ride si krom potěchy oka klade za cíl ukázat, že i motorka může být i uměním a to ne jen tak ledajakým. Dali jsme si záležet a vybrali jsme vyjímečné portfolio strojů, které vzešly z rukou umělců z celé České republiky a také několik kousků ze zahraničí,“ zve Giulio na akci, která podle něj skvěle zrcadlí bohatou českou custom scénu.



Doprovodný program výstavy odráží složení dalších „továrních“ spolků. Proběhne výstava grafik sítotiskového studia PopMachine Martina Fischera, do jehož místností bude možné nakouknout. Letenské nakladatelství PageFive rozbalí v přízemí pop-up poster shop a galerii s autorskými tisky a plakáty. Těšit se můžete i na silent cinema, odpočinkovou zónu a bar nebo pop-up obchody.