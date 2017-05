Hollywood pobouřil Havaj. Jejich válečného hrdinu hraje běloch

Snímek Ni’ihau bude vyprávět příběh Benehakaky “Bena” Kanaheleho, který během druhé světové války zachránil japonského pilota Nishikaishiho sestřeleného právě nad ostrovem Niihau, který patří k Havaji. Záhy ale zjistil, že se Nishikaishi spolčil s místní záškodnickou skupinou za účelem terorizovat americkou posádku a obyvatele ostrova. Kanahele se jim postavil, i když věděl, že tím riskuje vše, a pilota zabil. Ten ho ovšem stihl postřelit. Ben Kanahele je vnímán jako hrdina samotnými Havajany, ale také Američany. Americká vláda prohlásila, že díky Kanahelemu nikdy nedošlo k japonskému převzetí oblasti.

Kanahele byl rozený Havajan s hnědou kůží a tmavými vlasy. Problém nastal, když produkující společnost 27 Ten Productions oznámila, že ho bude hrát americký herec Zach McGowan. McGowan, který je znám hlavně ze seriálů Shameless a Black Sails, mu není vůbec podobný. Pro praktiku obsazování bílých herců do rolí jiných etnik se vžil název whitewashing.

Zach McGowan to play Ben Kanahele in film, Ni’ihau--based on a true story. This #whitewashing is unacceptable. https://t.co/AEOXIlJx80 pic.twitter.com/r33Ox6gBTL — Nancy Wang Yuen (@nancywyuen) 9. května 2017

Když snímek Ghost in the Shell vypustil reklamní kampaň, lidé na sociálních sítích ji využili k tomu, aby zesměšnili rozhodnutí obsadit herečku Scarlett Johanssonovou do role kyborga Major. Major má v komiksové předloze asijské rysy. Ve filmu Aloha Bradleyho Coopera byla do role havajsko-čínské míšenky obsazena oscarová herečka Emma Stoneová.