Holografická fotka a příjemný materiál. Němci zavádí menší pasy než zbytek EU

Německý ministr vnitra Thomas de Maizière představil nový cestovní pas. Politik, který je členem Křesťanskodemokratické unie (CDU), si od nového osobního dokladu slibuje vyšší míru bezpečnosti. Nové pasy mají být vydávány počínaje 1. březnem, informoval na svém webu německý Der Spiegel.

Dosud vydané cestovní dokumenty zůstanou v platnosti, a to až do data, do kterého mají platit. Výměna starých pasů za nové není potřebná.

Nový cestovní doklad má nový design a je o něco menší než dosavadní pas. Mezi jeho nové bezpečnostní prvky mimo jiné patří, že vedle vlastní fotografie držitele obsahuje holografický snímek. Díky využití nových materiálů má být používání pasu pro jeho držitele komfortnější.

V listopadu 2005 byly zavedeny pasy s elektronickým paměťovým čipem. Počínaje rokem 2007 je na čipu ukládán nejenom snímek držitele, ale i otisky dvou prstů.

Členské státy Evropské unie se po útocích z 11. září 2001 ve Spojených státech shodly, že jejich cestovní budou vybaveny biometrickými prvky a totéž budou obsahovat i víza a doklady o povolení k pobytu. Směrnice o zavedení elektronických pasů v členských státech EU byla schválena v prosinci 2004.