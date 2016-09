Hooligans neočekáváme, zní z měst, kde proběhne náhradní promítání filmu o romských fotbalistech

Vedení klubu Bohemians 1905 o víkendu zrušilo premiéru dokumentu o romském fotbalovém týmu z Děčína FC Roma na stadionu v Ďolíčku. Obávalo se totiž „bezpečnostní hrozby“. Tou měly být protesty radikálních fanoušků.

Autoři filmu na základě této hojně kritizované události dostávali nabídky od lidí ze všech koutů republiky, kteří nabízeli náhradní prostory pro promítání snímku. Po třech dnech usilovného plánování nakonec produkční tým vybral dvě města, v nichž představí dokumentární film o romských fotbalistech, kteří se v minulosti potýkali s neochotou jiných klubů zúčastnit se zápasů proti nim.

Jedno promítání proběhne už v pátek od osmi hodin večer v Praze, a to v pražském kulturním prostoru na břehu Vltavy Containall. Druhým místem pak má být brněnský stadion na Lužánkách.



VIDEO: FC ROMA: Dokument nám pomohl Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Jsem ráda, že páteční projekce proběhne tentokrát bez komplikací a že se to podařilo uspořádat takhle narychlo,“ sdělila serveru Lidovky.cz režisérka Rozálie Kohoutová s tím, že na večerním promítání v Praze očekává až tři sta lidí. Zvláštní bezpečnostní opatření její tvůrčí tým nechystá. Není prý důvod.



To potvrzuje i pražská policie. „Akci jsme zaregistrovali, budeme ji, i s ohledem na zvýšenou mediální pozornost, monitorovat, a to v rámci běžného výkonu služby,“ uvedla mluvčí policistů v metropoli Iveta Martínková.

Zato prostředí brněnského sportovního stadionu, kde se pravidelně potkávají fanoušci s odlišnými postoji, vyvolává u tvůrčího týmu větší obavy. „Jestli bude něco hrozit, tak tam. I proto to město řeší s policií,“ řekla režisérka k události, která začne ve středu příštího týdne od půl deváté večer.

O SNÍMKU FC ROMA Dokumentární film Rozálie Kohoutové a Tomáše Bojara

Pojednává o romském fotbalovém týmu z Děčína, který se v minulosti potýkal s nezájmem dalších klubů s nimi hrát. Film se zamýšlí nad předsudky, které mezi Romy a většinovou společnosti panují, a jejich vzájemným soužitím.

Podle brněnského magistrátu, který akci na sportovišti zaštiťuje, ovšem není důvod k jakýmkoli obavám. S tamní policií proto žádné speciální opatření nechystají. „Nevím, co je pravdy na tom, jestli v Praze skutečně hrozilo nějaké nebezpečí. Na stadionu určitě bude zajištěna bezpečnost. Ale teprve kdyby se něco stalo, budeme věc řešit s policií,“ uvedl ve stručnosti náměstek brněnského primátora Matěj Hollan (Žít Brno).

Promítání dokumentárního filmu berou jako běžnou kulturní akci, „Když se v Praze zachovalo vedení klubu Bohemians tímto způsobem, tak jsme se rozhodli tuto akci jako město podpořit. Jsme za to rádi,“ doplnil zastupitel.

Výhrůžné zprávy pro producenta

Nedělní rozhodnutí vedení fotbalového klubu vyvolalo kontroverzní reakce. Zatímco „Bohemce“ chodí od fanoušků spíše pochvalné zprávy, samotným tvůrcům hrozí někteří lidé i násilím. „Chodí nám různé výhrůžky. Lidé mi píšou, co všechno se mi může stát. Vyhrožují mi i fyzickou likvidací. Beru to ale s nadhledem. To dělají nemocní lidé,“ řekl v rozhovoru pro server Lidovky.cz producent filmu Filip Kašiak.

Sám je přesvědčený o tom, že zrušení promítání rozdělilo jak fanoušky, tak samotný klub na dva tábory. Už z předchozího jednání s Bohemians prý pochopil, že by mohly v souvislosti a akcí nastat problémy. „Když jsme klubu odeslali smlouvu k podepsání, dlouho se nevracela,“ uvádí producent s tím, že rozhodnutí klubu přijímá s pochopením.

Zároveň se mu ale nelíbí princip. „Nemyslím si, že by se mělo uhýbat výhrůžkám a lidem, kteří dělají takový humbuk a přitom film ještě ani neviděli,“ uvedl.

Promítání filmu mělo být dostupné komukoli a zadarmo. Šéf klubu se ale obával toho, jak by byla zajištěna bezpečnost v areálu. „Neumím si představit, že by pořadatel vynaložil takovou částku na ochranku, když vím, kolik stojí pronájem. To jsou neuvěřitelně rozličné částky,“ vysvětluje s tím, že pronájem měl být jen symbolický.