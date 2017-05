Úřednická vláda je zbytečný mezikrok, míní Drahoš. Horáček by přijal předčasné volby

Lidovky.cz: Jak se má v situaci, kdy premiér oznámil, že podá demisi, zachovat prezident? Má demisi přijmout?

Horáček: Je to chvíle, kdy prezident vstupuje do hry jako významný aktér. On je konfrontován skutečností, že pan premiér ohlásil to, co ohlásil. Můžeme se, nedej bože, dočkat vlády odborníků, stejně jako všelijakých jiných možností. Nechal bych to na něm.

Drahoš: Bylo by lepší, kdyby se problém vyřešil napřímo – tedy kdyby se objasnily všechny okolnosti, které k této situaci vedly.

Lidovky.cz: Jsou pro vás předčasné volby v takové situaci ideálním řešením?

Horáček: Ideální řešení není žádné. Je, řekněme, nejméně špatné. Pro mě by předčasné volby přijatelné byly.

Drahoš: Když už situace nastala, měla by vláda dovládnout do řádného termínu voleb - ve zbývajícím období se pak může ukázat, co vše je vlastně v pozadí. Poté nechť rozhodnou sami voliči.

Lidovky.cz: Byla by pro vás přijatelná případně i úřednická vláda?

Horáček: Záleží na tom jaká. Dal bych raději přednost volbám a nechal promluvit občany. Ať se mohou lidé angažovat jako aktéři politického prostoru o budoucnosti i současnosti.

Drahoš: Jmenování úřednické vlády považuji za zbytečný mezikrok, který by nepřinesl nic dobrého.

Lidovky.cz: Čekal jste od premiéra Sobotky takové řešení současné situace?

Horáček: Ne, to jsem nečekal. Dokonce ani jeho vlastní kolegové to nečekali. Je to razantní krok, který vyžaduje velkou odvahu. Je to určitě významná věc. Jen bych konstatoval takovou poznámku: ve sněmovně je několik zákonů, které je důležité přijmout. Momentálně jsou rozpracované. Jde například o zákon o telekomunikacích. Víme, že všechno má svou cenu. V momentě, kdy by byly předčasné volby, zřejmě by již nebyl schválen například tento důležitý zákon. To si musíme uvědomit.

Drahoš: Vzhledem k tomu, že se situace vyvíjela už poměrně dlouho, je to krok překvapivý. Jako prezident bych určitě už dříve pozval oba hlavní aktéry na Hrad ke smírčímu, chcete-li vysvětlovacímu jednání, a pokusil se s nimi hledat průchodné řešení.