Kurz na výhru Miloše Zemana, jenž s ohlášením své druhé kandidatury vyčkává, činí 1:1,8 – je nejnižší. Zeman je hlavním favoritem v boji o Hrad.

„Moc si přeji, aby pan inženýr Zeman znovu kandidoval. Obhajobou by se vystavil voličskému hodnocení svého prvního volebního období... Tak srdnatého protivníka bych si vážil. Chci se utkávat s nejtěžšími soupeři,“ říká ve velkém interview LN Horáček, jenž se nepovažuje za favorita.



„Mně přijde, že (kurz) je příliš nízký,“ míní Horáček. Nejvyšší kurz, který Fortuna drží, je na uvězněného lobbistu Marka Dalíka (1:9999). Případná výhra by činila bezmála 10 milionů korun. Horáček by sám na sebe vypsal kurz vyšší. „Jsem rád, že nejsem favorit. Být favoritem znamená, že se má něco stát. V životě jsem zažil období systému, který věděl, ,co se má stát‘. Ten režim říkal, že věc je historicky předurčená,“ míní Horáček, jemuž by vadila vláda s ministry za KSČM.

Přiznává, že část svých peněz prodělal v důsledku tzv. finanční krize a pádu banky Lehman Brothers. „O něco jsme bohužel přišli. Je to také hra, to je ta valcha, jak říkali sázkaři. Tam se hraje o miliony,“ uvedl Horáček.