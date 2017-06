Horáček pomůže soupeřům se sběrem podpisů. Nemám zájem, vzkázal Drahoš

Michal Horáček získal 50 tisíc podpisů potřebných na kandidaturu do prezidentských voleb již v průběhu května. Přesto nepolevuje a se sběrem pokračuje nadále. Chce předejít tomu, že by po kontrole správnosti podpisů ze strany ministerstva vnitra mohl spadnout pod požadovanou hranici, jako se to před pěti lety stalo Vladimíru Dlouhému a Tomiu Okamurovi. Zároveň by rád nashromážděným počtem stanovil nový rekord.

Nyní se Horáček rozhodl, že zákonem stanovený limit pomůže splnit i svým dvěma konkurentům – Jiřímu Drahošovi a Marku Hilšerovi.



„Volby by měly lidem dát možnost výběru širší palety kandidátů. Soutěžit by se mělo v programech, názorech a osobnostních kvalitách,“ sdělil textař a někdejší bookmaker serveru Lidovky.cz s tím, že kritérium sebraných podpisů nepovažuje za významné.

„Bude dobré podpisy pro všechny shromáždit co nejdříve, abychom se mohli začít věnovat skutečně politickým tématům,“ doplnil. Petiční archy se jmény protikandidátů by se na jeho stáncích měly objevit nepozději prvního července.

Drahoš nemá zájem, Hilšer je rád

Zatímco Marek Hilšer si osobní aktivity Michala Horáčka váží a považuje ji za šlechetnou podporu demokratické společnosti a pomoc kandidátům s menší ekonomickou silou, Drahoš je z ní dle slov své mluvčí Lenky Pastorčákové „v rozpacích“.

„Panu Horáčkovi za jeho iniciativu děkujeme, ale považujeme ji za zcela zbytečnou, spíše narušuje náš systém přímé komunikace s dobrovolníky a sympatizanty,“ okomentovala Pastorčáková pro Lidovky.cz. Na cizím stánku prý volební tým bývalého šéfa Akademie věd nedokáže ovlivnit, kdo a jak s podporovateli hovoří.

Někdejší šéf Akademie Věd a kandidát na prezidenta Jiří Drahoš.

„Sami o dosažení rekordu neusilujeme, sběr podpisů není soutěž, proto jsme také zvolili odlišnou strategii než například pan Horáček,“ dodala Drahošova mluvčí.



Archy, které budou sbírány mimo vlastní dobrovolníky, tak s týmem přebírat nebudou. Že by potřebného počtu podpisů nedosáhli, se však neobává. Dosud se Drahošovi podařilo posbírat zhruba 30 tisíc podpisů, Hilšer jich má sedm tisíc.

„Šikovný postup,“ hodnotí Ovčáček

Horáček zároveň uvedl, že dalšímu svému konkurentovi, současnému prezidentovi Miloši Zemanovi, pomáhat nebude. „Hodnoty, které reprezentuje, jsou neslučitelné s těmi, které zastávám já,“ vysvětlil.

Podle Hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka Horáček svým krokem dává zřetelně najevo, že se z trojice - dle průzkumu Zemanových největších soupeřů - považuje za favorita. „Z jeho strany jde v každém případě o zcela legitimní a zároveň z hlediska vlastní propagace velmi šikovný postup,“ napsal Ovčáček serveru Lidovky.cz. Informací, kolik má Zeman dosud posbíráno podpisů, prý nedisponuje.

Lékař a prezidentský kandidát Marek Hilšer.

Podporovatelé nezávislých kandidátů na prezidenta jsou od letošního roku povinni na podpisové archy připsat ke jménu rovněž číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu. Změna má zabránit tomu, aby se opakovaly spory o platnost podpisů z první přímé volby prezidenta v roce 2013.

Vedle zmíněné čtveřice svou kandidaturu na hlavu státu oznámili také někdejší poslanec Věcí veřejných Otto Chaloupka, bývalý šéf kabinetu premiéra Jiřího Rusnoka Karel Štogl, podnikatel Igor Sládek nebo sochař Emil Adamec. Zájem projevil předsedy strany republikánů Miroslav Sládek či aktivistka Jana Yngland Hrušková. Podle informací LN byla minulý týden nabídnuta kandidatura rovněž Vratislavu Kulhánkovi, bývalému předsedovi Českého svazu ledního hokeje a někdejšímu šéfovi automobilky Škoda Auto.

První kolo prezidentských voleb by se mělo dle lhůt stanovených ústavou a zákonem konat nejpozději 19. a 20. ledna příštího roku. Termín vyhlásí předseda Senátu.