Horník:Dotační skandál na severu Čech byl velká vlaková loupež za bílého dne

LN: V ROP Severozápad vznikla podle policie činností skupiny 24 obviněných škoda 14 miliard korun. Jak se to mohlo stát?

Na posledním jednání starého zastupitelstva Karlovarského kraje se projednával návrh rozpočtu. Nové zastupitelstvo ho ale odmítlo schválit. Obsahuje totiž změny ve výši asi 300 milionů korun. Mohu se domnívat, že tam mohou být korekce za předraženou rekonstrukci Becherovy vily v Karlových Varech, za integrovanou technickou školu v Sokolově, střední školu v Ostrově a další projekty. Za podvodné jednání bude muset kraj zaplatit 300 milionů. Jsem zvědav, co z toho bude.

LN: To jsou již známé „cinklé“ eurodotace. Nyní ale přibylo další masivní obvinění.

Jde skutečně o známé případy. Některé projekty skončily u soudu, ale musely se zaplatit. Mělo by se to platit z rezervního fondu, který si Karlovarský kraj vytvořil pro předfinancování projektů.

LN: Jak to tedy fungovalo?

Kupříkladu v integrované škole v Ostrově probíhal podle aktérů výběr projektů tak, že hodnocení uchazečů se psalo na tabuli. Nedělal se záznam. Nikdo vlastně neví, jak to proběhlo. A to byl projekt za 450 milionů korun. Jedno z hodnotících kritérií s vysokou vahou bylo, že rekonstrukce proběhne za provozu, což je ale naprosto standardní věc. Díky tomu udělení dotace zmanipulovali.

LN: Hrozí podle vás, že těch 13,9 miliardy korun budou muset vracet Ústecký a Karlovarský kraj do Bruselu?

Nemyslím, že v tomto rozsahu. V ROP Severozápad bylo celkem 19,5 miliardy korun. Z toho se nevyčerpalo 3,5 miliardy, protože program dva roky stál. Očekávalo se přitom původně, že se nevyčerpá až šest miliard. Ale vedení krajů umožnilo částečnou obměnu výboru Regionální rady ROP Severozápad, aby se čerpání zvládlo. Vedle lidí napojených na bývalého náměstka hejtmana Jakuba Pánika – takzvaných pánikovců – jsem se tam dostal například i já.

LN Kdo tedy zaplatí škodu?

Podle mě to již obsahuje projekty, za které se korekce platily. U nás sice byli stíhaní někteří lidé, například Pánik k těmto projektům musel vícekrát podat vysvětlení na protikorupční policii, ale to se zastavilo, co mám informace. Jak probíhal vnitrostranický boj uvnitř ČSSD, tak se Pánik chytře přiklonil k Sobotkovu křídlu. Hodně za něj bojoval.

(Pozn. red. – Jakub Pánik je jedním z obviněných v aktuální kauze ROP Severozápad. Svůj vztah s premiérem popsal LN takto: „Myslím, že jsme se nesetkávali víc než jiní náměstci hejtmana z jiných krajů na oficiálních i neoficiálních jednáních. V ČSSD jsme všichni přátelé.“)

Jistě je také velikým kamarádem s místopředsedou ČSSD Milanem Chovancem. Tři kauzy, v nichž Pánik vypovídal na protikorupční policii, najednou záhadně skončily. Detektivové, kteří to šetřili, si u mě stěžovali. Byli naštvaní. Následně se některé informace z případů šířily po internetu. Musel to někdo do médií pustit. Zřejmě šlo o únik ze spisu.

LN: Pamatujete si jména těch policistů?

Nemám na ně kontakt. Nikdy mi ho nedali. Volali ze skrytých čísel. Byli dva a občas za mnou chodila i jejich nadřízená. Oni si dokonce nevolali ani mezi sebou.

LN: Proč?

To prostředí v policii bylo podle všeho strašně zkorumpované. Umělo se to zaplatit. Když si chtěli něco říci, tak se museli sejít.

LN: Jak stará je to záležitost?

To může být čtyři roky nazpátek. Ale nějakou dobu se to táhlo. V té době se také rozpadla karlovarská krajská koalice ČSSD a KSČM a můj STAN vstoupil do krajské vlády, abychom vůbec dočerpali dotace. Prvním náměstkem hejtmana Martina Havla se tehdy stal právě Jakub Pánik. Na zastupitelstvu jsem řekl, že nemohu souhlasit s tím, aby se náměstky hejtmana stali pan Pánik a Červenka, což byl člověk, který dělal kdysi náměstka hejtmana za ODS. Červenka byl napojen na exministra vnitra Langera. Přidal se ke mně ještě primátor Karlových Varů. Jinak všichni ostatní pro novou radu v tomto složení hlasovali.

LN: Co si myslíte o prohlášení premiéra, že v aktuální kauze jde o selhání jednotlivců a věc minulosti?

Byl jsem šokovaný. Takto to zlehčovat mi přijde šílené. Sobotka byl Pánikovi vděčný, že měl z Karlovarska obrovskou podporu. Premiér měl podle mého co vracet. Pro něj je to minulost. Jakápak minulost?! To byla rozkrádačka v miliardách. To ho nezajímá? Místo toho se měl postavit a říci, že to byl „prů...“ a je třeba to řešit. Vždyť ROP Severozápad byla velká vlaková loupež za bílého dne. Ve středu měl být premiér v Senátu. Chtěl jsem se ho na to zeptat, ale poslal za sebe zástupce. Až se v Senátu objeví, tak se ho samozřejmě zeptám. Vůbec si neuvědomuje, v jakých jsou potížích.

LN: Proč si myslíte, že premiér hloubku problému nevnímá?

Ve středu se volil místopředseda dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). V něm jde o obrovské peníze. Kolegové ze Senátu mě přesvědčili, abych na to místo kandidoval. Proti mně byl ještě kandidát za lidovce i za sociální demokracii Karel Kratochvíle. Jenže pan Kratochvíle je ředitelem státního hřebčína, který čerpá dotace z ministerstva zemědělství. Poukazovali jsme, že nemůže zastávat funkci místopředsedy dozorčí rady SZIF, když odtamtud bere peníze. Sociálním demokratům to ale přišlo normální.

LN: Jak hlasování dopadlo?

O dva hlasy jsem se nedostal do druhého kola. Nakonec nebyl zvolen nikdo – kvůli tomu, že nezískal nadpoloviční většinu přítomných senátorů v tajné volbě, a bude se volit začátkem příštího roku znovu. Během kandidátského projevu jsem řekl, že se o vše budu zajímat jako skutečný člen dozorčí rady. A že budu poukazovat na případné nepravosti, jako jsem to dělal v ROP Severozápad v případě ČSSD. Po hlasování za mnou přišel jeden sociální demokrat a říkal mi, proč jsem to říkal, že v ROP byla ODS. Tak jsem říkal, že tam nebyli ódéesáci sami. Že polovinu lidí tam měla ČSSD. Vůbec si to neuvědomují. Pro ně je to minulost, jak řekl předseda ČSSD.