Hrozí i zranění. Pes se musí na silvestrovské výbuchy vycvičit, říká odborník

Kočky na rozdíl od psů tolik strachem ochromené nebývají. Platí, že je dobré je ponechat na co nejklidnějším místě, kde je ticho. Se stresovou situací se ale dokážou převážně vypořádat samy. I když každý případ je velmi individuální.



Pes by naopak měl na podobnou událost spojenou se zvýšeným hlukem být dlouhodobě cvičený. V případě, že se zalekne petardy, totiž s žádným utěšováním neuspějete. „Hračka ani žrádlo ho zajímat nebude. Nějaké hlazení a chválení taky nepomáhá,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Pinc, vedoucí centra pro výzkum chování psů na České zemědělské univerzitě v Praze.

Lidovky.cz: Jak psa na Silvestra nejlépe připravit?

Lidé mají často tendenci považovat nežádoucí chování psa za samozřejmé, takže dokud se neobjeví vážný problém, nedělají nic. Přitom počet psů, kteří projevují strach z ohňostroje či hlasitých zvuků, je obrovský. Některé studie ukazují, že jde o třetinu až polovinu psů. Ve většině případů je to normální reakce, nezvyk. Není nic divného, že se pes bojí něčeho, s čím se dosud nesetkal. Lidé by proto měli svého psa, pokud nemá vážnou predispozici, učit nárazové zvuky. Napřed vystavovat hluku menší intenzity a potom postupně přidávat.

Lidovky.cz: Dá se tomu naučit každý pes?

Ne úplně každý, ale většina ano. Doporučoval bych, aby lidé, když si pořídí psa, vyhledali nějakého cvičitele. Není to jen o hluku. Psa je potřeba naučit základní poslušnost, což řada lidí nedělá. Když si někdo na jaře koupí štěně a čeká na Silvestra, kdy pak zjistí, že je tam problém, něco je špatně. Vím dokonce o zodpovědných chovatelích, kteří než prodají štěně, tak jej zvykají u feny na nárazové zvuky.

Lidovky.cz: Jak přesně to probíhá?

Různě tleskají, bouchají prkýnkem nebo střílejí z poplašňáku (startovací pistole – pozn. red.). Potom většinou nebývá s takovým psem problém. Chce to výcvik, kterému se říká habituační (navykací – pozn. red.).



Lidovky.cz: Amatér to tedy doma nezvládne?

Asi ano, ale doporučoval bych se s někým poradit. Rozumně uvažující amatér to zvládne také, jen je potřeba být opatrný a nepřehnat to. Pokud člověk nezná míru, tak tu reakci může naopak sám vytvořit. Na kynologických cvičištích navíc mají různé fígle. Například pouštějí psům ohňostroje z reproduktoru, ten zvuk je méně intenzivní a psi si zvyknou.



Lidovky.cz: Když dojde k tomu, že pes připraven není a vinou pyrotechniky se dostane do stresu, jak jej v té chvíli nejlépe uklidnit?

Když dojde k takové panické reakci, je potom každá rada drahá. Jediné, co můžete udělat, je tomu psovi fyzicky zabránit, aby se nezranil, nebo neutekl. Pokud pes má takovou reakci, tak ho hračka ani žrádlo zajímat nebude. Nějaké hlazení a chválení taky nepomáhá. Pes totiž paradoxně může brát, že je chválený za tu panickou reakci. Jsou i situace, kdy se může objevit agrese vůči majiteli. Navíc se ta reakce může rok od roku zhoršovat. Pak doporučuji obrátit se na veterináře a uchýlit se k farmakologické intervenci.



Bývalý profesionální psovod Ludvík Pinc.

Lidovky.cz: Je správné tišit psa sedativy?

Fobie u psů můžou být geneticky determinované nebo tam může být neurobiologická příčina. V některých případech je tak farmakologická intervence jediným způsobem, jak psům pomoc. U většiny habituační výcvik pomáhá. Jsou však případy, kdy se může situace ještě zhoršit. Kdy ten pes, čím více je vystavován hluku, byť slabému, reaguje ještě výrazněji. Dopadne to klidně tak, že se pak může bát i tlesknutí. Záleží, co je příčinou té strachové reakce. Já osobně vždy vezmu psy a odjedu na chatu na venkov, kde v lesích něco takového nehrozí. To považuji za nejlepší.

Lidovky.cz: Platí, že psovi pomůže i dlouhá dopolední procházka, aby se unavil a na hluk se tak večer tolik nesoustředil?

Nemyslím si. Pokud má fobickou reakci na hluk, tak mu žádná procházka předtím nepomůže. Navíc často když vyrazíte se psem do ulic, tak už si tam někteří šílenci hrají s pyrotechnikou od rána. Jestli je pes unavený nebo ne, bych řekl, že je celkem jedno.



Lidovky.cz: Četl jsem rovněž o odpařovačích psích feromonů, které mají u psa navodit dobrou náladu a tím jej zklidnit. Skutečně něco takového existuje?

Jde o takzvané DAP (zkr. dog appeassing pheromone – pozn. red.), o jejichž účinnosti debatují veterináři a etologové. Některé studie ukazují, že skutečně mohou fungovat a u psů byl pozorován jakýsi efekt. Pokusy se dělají třeba ve veterinárních ordinacích nebo čekárnách, kde je tento přípravek rozprašován. Nicméně není to nijak výrazný efekt, aby mohl hrát nějakou roli v případě ohňostrojů. Zdaleka jej nejde srovnat s účinky psychofarmak.



Lidovky.cz: Co se při aplikování těchto feromonů u psa v tu chvíli děje?

Feromony jsou vnímány u psa jednak hlavním čichovým systémem, to znamená čichovou olfaktorickou sliznicí, a takzvaným vomeronasálním systémem, což je čichový orgán, který zprostředkovává reakce, které jsou nevědomé. Po kontaktu dochází k nějaké fyziologické reakci. V tomhle případě by mělo dojít k jakémusi uklidnění.

Ludvík Pinc při výcviku psa.

Lidovky.cz: Co vše kromě stresu mohou hlasité silvestrovské oslavy psovi způsobit? Může například i ohluchnout?

Pokud pyrotechnický prostředek nedopadne vedle něj, ohluchnutí nehrozí. Akutním nebezpečím ale je, že se může poranit. V panice pak běhá po bytě, může přitom narážet do předmětů. Někteří psi mají reakce tak intenzivní, že proskočí zaskleným oknem. U feny se to může projevit na štěňatech. Jestliže takovým způsobem získá reakci na hluk, tak se může stát, že díky maternálnímu efektu (vliv mléčnosti matky na růst potomstva – pozn. red.) naučí štěňata bát se těch zvuků také. Další nebezpečí spočívá v generalizaci podnětu. Pes, u kterého se vyvine panická reakce na nárazový zvuk, může stres generalizovat tak, že pak bude mít reakci například na uzavřené prostory, cizí osoby, děti a podobně.

Lidovky.cz: Lze vyčíslit kolikanásobně slyší hlasitěji než člověk?

Vyčíslit to je docela problematické. Pes slyší hlavně v mnohem větším rozsahu než člověk a zvuky vnímá citlivěji. Je schopný vnímat zvuky od 20 tisíc až do 60 tisíc hertzů, kdežto člověk vnímá zhruba do 20 tisíc.



Lidovky.cz: Říká se, že psi jsou schopni spoustu věcí vycítit. Cítí dopředu, že taková stresová situace nastane?

Pokud někteří jedinci oslavují den, dva dopředu, nějaký nástup stresu pes zaznamenat může. Uvědomit si ale, že je 31. a bude zase rámus, schopný není.