Hrad chtěl prý kauzu Kajínek otevřít už před dvěma lety. Zemanovi to mělo pomoci v kampani

Jak uvádí Český rozhlas, hradní kancléř Vratislav Mynář a zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš si údajně přáli, aby případ otevřel speciální tým zvaný Tempus. Ten řeší staré nedořešené kauzy.



Podle představ osazenstva Pražského hradu, jak je líčí ČRo, měli vyšetřovatelé ukázat na nesrovnalosti v celém případu, a tím zajistit Zemonavi potřebné argumenty pro vysvětlení milosti. „Přišli před dvěma lety a říkali, že pokud by Tempus, který má dobré jméno, ukázal na možné pochybnosti v případu Kajínek, vypadalo by to lépe, a pomohlo by to prezidentovi v předvolební kampani, až pustí před volbami Kajínka na svobodu,“ uvádí jeden ze zdrojů veřejnoprávního média.

Kancléř Mynář i zástupce šéfa hradního protokolu Kruliš ale razantně popírají, že by k něčemu takovému došlo. Nikdy prý s policisty o podobné věci nejednali. A podobnými informacemi údajně nedisponuje ani mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Avšak proti jejich tvrzení mluví rozhovory Zemanových spolupracovníků a policistů, které se objevily na odposleších v kauze Vidkun. Nahrávky byly pořízovány v rámci vyšetřování někdejšího šéfa celorepublikové kriminálky Milana Pospíška. „Je tam nahrané, že to chtěl Miloš Zeman prostřednictvím Vratislava Mynáře po Milanu Pospíškovi,“ uvedl jeden ze zdrojů.

Pospíšek odmítl celou věc komentovat, naznačil ale, že informace může být pravdivá. „Jsem od policie cca rok a půl pryč a ke konkrétním věcem se nevyjadřuji. Doporučuji vám kontaktovat v uvedené věci vedoucího týmu Tempus, který jistě rád poskytne podrobnosti k této věci. Přeji vám, ať máte stále dobré informace, stejně jako v tomto případě,“ řekl Českému rozhlasu.



Tempus ani policejní ředitelství se k celé záležitosti více nevyjádřili. Mluvčí prezidia pouze uvedla, že nemají informace o jednání Hradu s vyšetřovateli.

Ačkoli se případ nakonec neotevřel, hlava státu i tak milost Jiřímu Kajínkovi udělila. Původně doživotně odsouzený vrah vyšel na svobodu po 23 letech na konci května. Jako důvod milosti Zeman uvedl, že v případu je řada pochybností a nejasností.