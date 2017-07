Hrdinný ‚Lev z Mosulu‘ se převlékl za teroristu, šest jich zabil a zachránil desítky životů

MOSUL/PRAHA V posledních dnech dlouhé operace na osvobození iráckého Mosulu se zrodil v irácké armádě hrdina přezdívaný „Lev z Mosulu“. Dobrovolně se infiltroval do jedné z teroristických buněk ve městě, zabil šest jejích členů a zjistil, kde mají stanoviště kulomety a odstřelovači teroristů Islámského státu (IS). Vysloužil si povýšení a možná i vyznamenání.

Nejsou to ani dva týdny, co s velkou slávou irácké speciální jednotky osvobodili metropoli severního Iráku Mosul z rukou IS. V posledních několika týdnech mnohaměsíční operace tlačila irácká armáda na poslední desítky až stovky džihádistů obklíčených ve starém městě starobylého centra.

Postup Iráčanů byl zdržován dobře ukrytými snipery a kulometčíky. Velitelé nemohli odhalit, kde přesně se nacházejí, proto vymysleli plán, jak to zjistit. Jeden ze členů nejelitnější „Zlaté divize“ speciálních sil se měl vydávat za teroristu, vplížit se za nepřátelské linie a předstírat sounáležitost s radikály.

Vybírat konkrétního muže nemuseli. Na riskantní misi, která v případě nezdaru znamenala jasnou smrt, se jako dobrovolník přihlásil Mohamed Chasim. Podle britského webu The Independent pochází z Basry v jižním Iráku a byl dříve členem iráckých protiteroristických jednotek, které byly vytvořeny po americké invazi v roce 2003.

Podobně jako jeho současní kolegové ze Zlaté divize prošel tvrdým tréninkem britských speciálních jednotek SAS, proto se o jeho kvalifikaci pro úkol nedalo pochybovat. The Independent informoval, že se „Lev z Mosulu“ oblékl do speciální „haleny“, na hlavu si dal šátek a do ruky samopal AK-47, tedy slavný kalašnikov, aby se co nejvíce podobal ostatním islamistům.

Poté, co přešel do nepřátelského území a narazil na protivníky, nečekal dlouho, aby jej teroristé neodhalili, a šest jich zabil. Zjistil také, kde mají teroristé stanoviště s kulomety a kde jsou zabarikádovaní odstřelovači. Ihned po Chasimově návratu zaveleli jeho nadřízení k minometnému útoku na odhalené pozice, který následovala i pěchota.

Škody za miliardu

Podle zdrojů z koaliční armády riskováním svého života voják zachránil desítkám svých druhů i civilistů ten jejich. Vysloužil si povýšení do hodnosti plukovníka a pochvalu od generála Abdula Wahaba al-Sádího. „Jsme na něj velmi pyšní. Je to opravdu statečný muž. Díky němu můžeme všichni hrdě držet hlavy vysoko,“ řekl.

Závěrečné boje v úzkých uličkách mosulského starého města byly podle amerických generálů srovnatelné s tím, jak tvrdě se bojovalo na konci druhé světové války. Vyhnat fanatiky z jejich úkrytů v západní části Mosulu trvalo celkem čtyři měsíce a škody se v hustě zastavěných čtvrtích odhadují na miliardu dolarů (asi 22,6 miliardy korun).

Při bojích byly podle mezinárodní koalice zabity více než dvě tisícovky teroristů a nejméně tisíc iráckých vojáků. Dobývání svými životy odnesly i tisíce civilistů v hustě obydlených čtvrtích v západním Mosulu. Organizace Amnesty International (AI) kvůli tomu volá po vyšetřování kvůli podezření, že koalice používala příliš destruktivní zbraně. To však zásadně odmítá britský generálmajor Rupert Jones, podle nějž nikdo z AI velitelství koalice kvůli problému nekontaktoval.