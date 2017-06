Hrdinové londýnského útoku: žena blokující dveře, neozbrojení policisté a rumunský kuchař

V sobotu večer najela bílá dodávka do lidí na mostě London Bridge a následně nabourala u nedalekého tržiště v londýnském centru Borough Market. Tam z dodávky vyskočili tři útočníci a noži s dlouhými čepelemi útočili na lidi v okolí. Po osmi minutách ukončila jejich krvavé řádění policie, která je zastřelila. Při útoku zemřelo sedm lidí, 48 jich bylo zraněno, přes 20 jich bylo v kritickém stavu.

Řidič taxíku Aksha Patel řekl televizi Sky News, že ženě se podařilo dveře zevnitř zablokovat na pár vteřin, než ji útočníci patrně přetlačili. „Věděla, že jde o zlé lidi, kteří se snaží dostat dovnitř,“ uvedl Patel. „Lidem se podařilo uprchnout zadními dveřmi, takže zachránila snad 20 životů,“ mínil taxikář.



Událost se podle něj stala v restauraci Black and Blue Steak ve čtvrti Borough Market, kam útočníci dorazili z místa prvního útoku na mostě London bridge. Britská média zveřejnila mnohá svědectví o tom, jak se lidé útočníkům postavili - mimo jiné i tím, že po nich házeli sklenice a barové židle. Jeden taxikář se údajně pokusil atentátníky srazit svým vozem.

Rumunský kuchař Florin Morariu, který pracuje v pekařství Bread Ahead na Borough Market, řekl agentuře AP: „Podívali jsme se z okna, protože jsme viděli, že se něco děje, všichni utíkali... Lidé omdlévali, padali a my jsme šli ven, abychom se podívali, co se děje.“ Když viděl útočníky, jak bodají do lidí, nejprve prý „ztuhnul“ a nevěděl, co dělat. Pak ale šel a jednoho z teroristů udeřil bedýnkou do hlavy.

„Bylo tam policejní auto s tlampačem, hlásalo ‚utíkejte, utíkejte‘, pak policie hodila granát.... A pak jsem běžel.“ Když pak Morariu viděl zoufalé lidi, umožnil asi 20 z nich, aby se schovali v pekařství, a stáhl rolety.

Bojoval, dokud nepadl k zemi

Po útocích britská veřejnost oslavuje za hrdinství také zasahující policisty. Mezi prvními, kdo se teroristům postavil, byl policista mimo službu, který je nyní v kritickém stavu. Ač sám neozbrojený, srazil jednoho z útočníků k zemi rugbyovým zákrokem a následně utrpěl vážná poranění. List Daily Mirror na webu uvedl, že s útočníky bojoval, dokud nepadl k zemi.



Vážně byl zraněn i dopravní policista, který atentátníkům čelil pouze s obuškem. Utrpěl zranění obličeje, hlavy a nohy. Nyní je ve stabilizovaném stavu. „Prokázal obrovskou odvahu tváří v tvář nebezpečí,“ řekl velitel dopravní policie Paul Crowther, který ho navštívil v nemocnici.



Při útoku byli zraněni celkem čtyři policisté. Londýnská policie ocenila přístup všech zasahujících, kteří se nehledě na nebezpečí a službu rozhodli teroristům postavit.



Překvapivým symbolem toho, jak Britové po útoku zachovali klid, se podle médií stal zatím neznámý muž se sklenicí piva, kterou neodložil ani při útěku. Záběry klidně kráčejícího muže v kontrastu s prchajícími vzbudily na sociálních sítích mnoho komentářů. Jeden pisatel na twitteru uvedl, že vzhledem k vysoké ceně piva není divu, že se ho muž nechtěl vzdát.