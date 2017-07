Hudba přímo u Kafkovy hlavy. V Praze začala akce Street Music in the city

Hudební večery na piazze obchodního centra Quadrio se budou konat pravidelně každý čtvrtek v měsíci od osmnácti do půl deváté večer až do sedmnáctého srpna. Návštěvníci se tak můžou těšit na mnoho známých i méně známých kapel, které jim zpříjemní teplé letní večery. „Už ve čtvrtek dvacátého července zahraje na piazze kapela Babsohn band, která se specializuje na písně z balkánu, romské, ruské a ukrajinské, stejně jako irskou hudbu a reggae. Druhou interpretkou bude kytaristka Tereza Balonová,“ říká marketingová manažerka Quadrio Lucie Mikšovská a dodává, že obchodní centrum chce i tímto podpořit českou „pouliční“ scénu a pomoci tak začínajícím umělcům.

Český hudebník Jakub Ondra.



Lidé se ale můžou těšit i na známá jména jako třeba na zpěváka a pozounistu Ondřeje Galušku, spoluzakladatele již bývalé kapely Eggnoise, která skládala hudbu například pro Hřebejkovy filmy Nestyda nebo Svatá čtveřice. Na piazze se představí i velmi nadaný český zpěvák a skladatel Jakub Ondra. Ten je známý především svým koncertováním na ulicích předních evropských měst. Při jednom z jeho vystoupení si jej všimla německá nahrávací společnost a z Jakuba se stal známý a velmi oblíbený hudebník. Jeho písně jako „On the menu“ či „Every song“ patří mezi nejhranější v českém éteru.

„Prostor za Quadrio je pro buskerská vystoupení ideální, jsme velice rádi, že mu zde centrum dává prostor“ říká Jan Jelínek, vedoucí produkce festivalu Praha Žije Hudbou, který akci společně s OC Quadrio pořádá. Koncerty za budovou OC Quadrio probíhají každý čtvrtek vždy od 18:00 do 20:30, a to až do 17. srpna. Vstupné je samozřejmě zdarma. Do konce srpna se návštěvníkům představí ještě kapely Circus Brothers, sEVAp company, His Mistresses Voice a Los Carlos a Jakub Ondra a další