Hudby je někdy ve filmech až moc, míní skladatel Howard. Režiséři si prý nevěří

Nejlepší způsob, jak vytvořit dobrou filmovou hudbu, je podle Jamese Newtona Williamse napsat ji ještě předtím, než je film natočený. „Přečtu si scénář, snažím se porozumět příběhu, potom si s režisérem promluvím o postavách a hercích a pak píšu - ještě předtím, než vidím natočený film.“

Začal tak prý tvořit díky spolupráci s režisérem M. Night Shyamalanem. „Film Šestý smysl měl šest oscarových nominací, ale ta za hudbu mezi nimi chyběla. Když jsem to s režisérem probíral, řekl mi, že ta moje hudba nějak nežije vlastním životem. Hudbu k dalšímu společnému filmu Unbreakable už jsem napsal dřív, než jsem ho viděl. A od té doby už tak postupuji u všech dalších filmů.“

Až během let prý také zjistil, jak důležité je naslouchat režisérovi. „Prvních deset let jsem byl hrozně nafoukaný, říkal jsem si, že já jsem ten odborník a kdo mi má co povídat. Až potom jsem si uvědomil, že můj úkol je pomáhat režisérovi uskutečnit jeho záměr a proto mu musím pečlivě naslouchat.“

Dnešní filmaři podle Jamese Newtona Howarda někdy spoléhají na filmovou hudbu až příliš. „Mnoho režisérů dnes oproti tomu, jak to bývalo dřív, nevěří svému materiálu. Proto je někdy hudby ve filmech moc.“ I proto vyzdvihl práci režisérky Kathryn Bigelowové, s níž pracoval na čerstvém filmu Detroit. „Je tam asi dvacet minut hudby. Může se to zdát dost, ale třeba k Fantastickým zvířatům jsou to stovky minut.“

Publiku pak James Newton Howard u klavíru a s pomocí videoukázek předvedl, jak se lopotil s krátkou, ale klíčovou úvodní melodií právě k filmu Fantastická zvířata a kde je najít. „Bylo to nejdelších 35 sekund mého života,“ podotkl k pasáži, kterou dlouho přepracovával tak, aby nezněla kupříkladu jako smuteční pochod nebo naopak příliš cirkusově.