HUDEBNÍ GLOSÁŘ: Nepovraždí se mezi sebou hudební kritici?

- Průběžně se v tomto glosáři věnujeme různým oceněním a s koncem tohoto resp. začátkem příštího roku tomu nebude jinak. Například zrovna dnes zveřejnila nominace jedna z cen hudebních kritiků Apollo (“konkurenční“ Vinyla tak učinila minulý týden - čtěte zde). Je to těchto sedm alb: dné: These Semi Feelings, They Are Everywhere, Kovadlina: Životy těch druhých, Lazer Viking / Sabreheart: Flesh Cadillac, Lenny: Hearts, Midi Lidi: Give Masterpiece A Chance!, Prago Union: Smrt žije, Priessnitz: Beztíže. Skutečně značně nesourodá žánrová směs od v podstatě hardcoreové a (aspoň v hudebním slova smyslu) přísně antiestablishmentové Kovadliny po představitelku toho mála, co u nás můžeme označit za kvalitní pop v režii nadnárodních vydavatelství (myšlena samozřejmě Lenny). Ale o to bude zajímavější výsledek. O vítězi totiž rozhodne deset hudebních publicistů, kteří jsou rozprostřeni v podstatě podobně jako nominovaní. O výsledku by měli rozhodnout na společném setkání, jakémsi hudebním „konkláve“. Tak doufejme, že se chlapci a dívky mezi sebou nepovraždí. Byla by jich škoda. Tedy - alespoň některých...

- Dnes jsem si v Lidových novinách přečetl o tristní přípravě Roku české kultury v Japonsku, který by se měl realizovat příští rok. Způsob, jakým jsou zástupci české kultury pro reprezentaci země vybíráni, je naprosto skandální, ale o tom ať se vyjádří někdo jiný. Mě pobavila věta „Český rok v Japonsku má taháky, jako je Mucha nebo Smetana.“ Samozřejmě, že vím, kdo je pod jménem Mucha myšlen, ale mně proběhla hlavou rockerka Nikola Muchová, známá na hudební scéně právě jako Mucha. Představa, že by svoje zostra formulované názory nejen na chlapy jela servírovat Japoncům (každý návštěvník by ovšem musel dostat u vchodu brožurku s překlady textů), mě docela pobavila. Rozhodně bych byl pro. A když jsme u toho, docela by mě zajímalo, jestli v Černínském paláci, který o reprezentaci české kultury rozhoduje, někdo tuší třeba o mimořádně úsměšných japonských turné českých alternativních kapel jako jsou Už jsme doma nebo Gurun Gurun.

- Jednou z nejzajímavějších kapel na scéně českého tvrdého rocku kdysi bývala kapela Slut. Bohužel dávno neexistující. Její zpěvák Jakub Plachý nicméně před dvěma lety představil nový band Are You Local?, který aktuálně přišel s novým, druhým albem We Are The Legion. K titulní skladbě natočili na bývalé raketové základně působivý videoklip. Podívejte se na něj.