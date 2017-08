‚Humanitárci‘ se nefotí se zbraněmi. Mohli dostat i více, říká Tureček o Češích v Turecku

PRAHA Vyhlídky dvojice Čechů odsouzených k šesti letům a třem měsícům vězení v Turecku nejsou úplně beznadějné. „Turci se určitě budou chtít dohodnout. Nepotřebují je mít ve vězení. Vědí, že nikoho nezabíjeli,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě Břetislav Tureček.

Na druhou stranu podle Turečka mají Turci ve hře proti Čechům vysoké karty. Ti je naštvali například tolerováním kurdské kanceláře v Praze, nebo přístupem k arménské genocidě.



Lidovky.cz: Byl trest v takové výši, o jaké rozhodl turecký soud, očekávatelný?

Trest mohl být v poměrně širokém rozpětí. Turecko vnímá syrskou povstaleckou kurdskou organizaci YPG, s níž byli Češi spojováni, jako teroristy. Z určitého úhlu pohledu je proto ten trest poměrně mírný. V Turecku je YPG považována za teroristickou. Česká dvojice dostala šest let a tři měsíce. Podobně šest let dostal i Čech, který cestoval za jinou organizací, kterou zase my považujeme za teroristickou, tedy Islámským státem. Pokud jste pro někoho terorista, tresty mohou být všude srovnatelné.

KDO JE BŘETISLAV TUREČEK Novinařině se věnuje od roku 1993. Pracoval na volné noze, od roku 1997 jako redaktor deníku Právo. Od roku 2007 působil v Českém rozhlase. Pět let strávil na Blízkém východě jako zahraniční zpravodaj. Od návratu v roce 2013 přispívá externě Lidovým novinám a České pozici a vyučuje na Metropolitní univerzitě Praha. V minulosti o Blízkém východě přednášel i na plzeňské Západočeské univerzitě.

Lidovky.cz: Mají Češi šanci na úspěch s odvoláním proti zatím nepravomocnému rozsudku?

O jejich šancích se dá těžko spekulovat. Mohou tam být různé vlivy. V právní rovině skutečně mohou uspět s tím, že trest je příliš tvrdý. Sehrát roli může i nějaký politický ohled, ale kterýmkoliv směrem. Pro nás Čechy je sice ten trest šílený, ale oni jsou souzeni v Turecku, kde teroristé, ať už islamisté nebo Kurdové, povraždili v posledních dvou letech stovky lidí. Nemůžeme čekat, že úřady budou brát v potaz dojmy a názory české veřejnosti. Spíše budou přihlížet k atmosféře v Turecku a ta ve prospěch dvou Čechů úplně nesvědčí. Třetí vliv je samozřejmě diplomacie. Turecká justice může být pod vlivem politického či bezpečnostního establishmentu. Pokud ten usoudí, aby byl trest upraven, protože to potřebuje vzhledem ke vztahům s Českem nebo Evropskou unií, může to sehrát roli, možná i ve prospěch Čechů.

Lidovky.cz: České ministerstvo zahraničí je v kontaktu s tureckou stranou a snaží se svým občanům pomoct. Myslíte, že má šanci něčeho docílit, například vydání do Česka, nebo jsou vztahy natolik vyostřené, že je česká strana v obtížné situaci?

Česká strana je v obtížné situaci. Pokud od nich budeme chtít shovívavost a benevolentnost, ať ve snižování trestu, nebo transportu do Česka, Turecko bude chtít nějakou protihodnotu. My tento incident vidíme vytržený z kontextu. Například před necelými dvěma lety si YPG v Praze otevřela styčnou kancelář. Velitelka ženského křídla Nasrín Abdulláhová měla velmi silná prohlášení o vazbách České republiky a Kurdů. Fotila se na nábřeží v pozadí s Pražským hradem. Turci byli pobouřeni a dva Češi byli zavřeni několik měsíců potom. Politické klima nehraje ve prospěch těch dvou Čechů. Turci mají rozehraných v Evropě více karet, jde o otázky migrace, bezpečnostní spolupráce. Stále čekají na bezvízový styk s Evropou. Teď mají vysoké karty v ruce a bezpochyby s nimi budou hrát.

Lidovky.cz: Může jedním z těch důvodů být i přístup k arménské genocidě, pro jejíž uznání se vyslovil parlament i prezident Zeman?

Česká republika genocidu neuznala, je to jen parlamentní deklarace a něco k tomu řekl i prezident. Je to jedna z věcí, ale v tomto problému má spíše marginální vliv. Turci se budou chtít dohodnout. Pro ně není důležité držet tyto dva lidi ve vězení. Vědí, že nikoho nezabíjeli. Dvojice sice tvrdí, že tam dělala humanitární práci, ale žádný „humanitárec“ se nevyfotí se zbraní v ruce a ve vojenském mundúru. Takže na druhou stranu, proč by měli být Turci shovívavější, než je nutno?

Lidovky.cz: Co konkrétního by za ústupky mohli Turci chtít?

Celou řadu věcí. Mohou to být i nějaké věci, o nichž nevíme. Může být někdo z Turecka vězněn, vyšetřován, či podezírán v České republice, nebo jinde v Evropě. Turecko také může mít tuto kauzu jako pojistku, kdyby se něco podobného rázu v budoucnu teprve stalo. Může to být i třeba závazek, že už v Česku nikdy nevznikne kurdská kancelář. Je toho široká paleta a součástí úspěchu podobných „obchodů“ bývá, že se o nich veřejnost zpravidla nedozví, nebo alespoň ne všechno.

Lidovky.cz: Je z evropského hlediska případ české dvojice něčím výjimečný, nebo se situace zadržených zahraničních občanů v Turecku opakují a v Česku se o tom jen méně píše?

Nejsem si jist, kolik cizinců je v Turecku za podobných okolností zatčeno, či souzeno. Na druhou stranu Kurdům jezdí pomáhat celá řada lidí, například Izraelci, ale i lidé ze Západu. Berou to jako něco pozitivního. Přehlížejí, že i Kurdové jsou jen jedním z hráčů a často se sami dopouštějí zločinů. Nevzpomínám si na žádný případ, že by se někdo z těchto lidí podobným způsobem jako souzení Češi chlubil, že pomáhá Kurdům na bojištích se zbraněmi a pak odjel do Turecka, kde se nechal zatknout. To je asi ten zásadní rozdíl. V tomto se Češi chovali naprosto nepochopitelně.

Lidovky.cz: Je to i kvůli těmto rysům úplně ojedinělý případ, nebo by měli být Češi cestující do Turecka opatrní?

Pokud by tam byla nějaká protičeská atmosféra, tak už si toho všímáme dávno. Byli zatčeni loni v listopadu. Desítky tisíc Čechů tam jezdí na dovolené, nic jsem nezaznamenal. Mám tam známé a kontakty, turecké studenty. Nikdy se nikdo nevyjadřoval negativně o Češích. V souvislosti s dvojicí Čechů byli spíše překvapeni.