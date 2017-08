Mezi prvními nahlédl do spisu k Čapímu hnízdu. Šel jsem si pro určitou informaci, říká Huml

PRAHA Poslanec ČSSD Stanislav Huml jako jeden z prvních využil možnosti a nahlédl do výbušného spisu ke kauze Čapí hnízdo. Jako člen mandátového a imunitního výboru totiž řeší vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO). „Šel jsem si tam pro určitou informaci. Tu jsem získal,“ popsal Huml v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz Měl jste možnost do spisu nahlédnout. Můžete odhadnout jeho rozsah?

Říkají asi tři tisíce stran, ale my jsme dostali k dispozici jen jeden ze šanonů. Takže jsem si stihl pročíst pouze zlomek spisu. První tam byl kolega (Matěj) Fichtner (ANO), pak jsem tak byl já, pak se tam chystá druhý zpravodaj (Jiří Dolejš, KSČM) a pak ještě někdo další.

Lidovky.cz Kauza Čapí hnízdo je před podzimními volbami velmi výbušné téma. Jak procedura nahlížení do spisu probíhala? Hlídali vás policisté? Odebrali vám třeba mobilní telefon?

Policista tam samozřejmě byl, máme totiž zákaz kopírování, můžeme si dělat jen poznámky. Telefon jsem si mohl nechat.

Lidovky.cz Jak se díváte na prohlášení některých kolegů z výboru, že nepokládají za důležité do spisu nahlížet?

My nejsme soud, já jsem si tam šel pro určitou informaci. Tu jsem získal. Hlavně jsem si hlídal chronologii případu, abych si udělal jasno. A protože nejsme soud, nebudeme hodnotit zavinění ani nic jiného. Úkol mandátového a imunitního výboru je jasný - určit zda kauza souvisí v politickou činností, či nikoliv.

Lidovky.cz Ale považujete přínosné do spisu nahlédnout.

Takhle bych to neřekl, z hlediska zpravodaje to svůj účel splnilo.

Lidovky.cz Jak se stavíte k postoji policie, která odmítla spis výboru předat a poskytla ho pouze k nahlédnutí?

Nedivím se. Bylo mi příjemné, že jsme spis přímo neobdrželi, protože abychom pak byli obviňováni, že jsme pustili nějaké informace z toho spisu, to mi přijde zbytečné. To řízení je neveřejné, je to ještě před tímhle obviněním. Je obrovský rozdíl mezi prověřováním a postupem po zahájení trestního stíhání vůči konkrétní osobě, tedy po sdělení obvinění. Nikdo nás tedy nebude obviňovat z pouštění informací. Tento postup mi v tomhle směru vyhovuje. I z pozice bývalého policisty považuji postup policie za korektní.