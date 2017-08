Hurikán Harvey slábne, hrozí ale záplavy. Stav katastrofy stále platí

HOUSTON Síla hurikánu Harvey po příchodu nad pevninu klesla na první, nejnižší stupeň. Poryvy větru jsou ale nadále velmi prudké a hrozí záplavy. Americký prezident Donald Trump vyhlásil v Texasu stav přírodní katastrofy. Desítky tisíc lidí uteklo z oblastí, které mají být zasažené.

Hurikán Harvey několik hodin poté, co dnes nad ránem SELČ udeřil na pobřeží amerického státu Texas, rychle zeslábl ze čtvrtého až na první, nejnižší stupeň pětibodové škály. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na Národní středisko pro hurikány (NHC), které však varuje před možnými velkými záplavami způsobenými vydatnými dešti, jež živel provázejí.

Harvey podle NHC na texaskou pevninu pronikl s větry o rychlosti přesahující 210 kilometrů za hodinu. Větry ale začaly rychle slábnout, podle posledních zpráv až na 144 kilometrů za hodinu. Meteorologové předpokládají, že ještě dnes by se Harvey mohl z hurikánu změnit v tropickou bouři.

Hurikánové středisko nicméně upozorňuje, že nebezpečí je stále velké, neboť zatím větrné poryvy mají místy intenzitu přes 190 kilometrů v hodině. Kromě toho NHC varuje před „katastrofálními záplavami“ v několika následujících dnech.

Podle odhadů by do středy mohlo spadnout až 760 milimetrů srážek a místy dokonce až metr. V pobřežních oblastech by navíc Harvey mohl vzedmout až čtyřmetrové záplavové vlny.

V jihotexaském městě Victoria a na dalších místech dosud spadlo přes 228 milimetrů srážek, zaznamenala agentura AP.

Hurikán Harvey, který v sobotu nad ránem SELČ udeřil na pobřeží amerického státu Texas, způsobil velké škody v desetitisícovém městečku Rockport, jehož dvě třetiny obyvatel byly evakuovány. Poškozena je řada budov, včetně střední školy a komplexu pro seniory, informovala agentura Reuters s odvoláním na místní úřady a média.



Harvey podle agentury DPA ohrožuje zhruba 16 milionů lidí v rozsáhlé oblasti od Bronswillu na jihu u mexických hranic až po nejlidnatější texaské město Houston. Jde o pobřežní pás dlouhý kolem 560 kilometrů. Úřady doporučily evakuaci obyvatelům sedmi okresů na pobřeží.

K zatím nejvážněji postiženým místům patří Rockport, nacházející se severovýchodně od města Corpus Christi. Strukturální škody tam podle záchranářů utrpěla řada budov, včetně střední školy, hotelu a komplexu pro seniory. Některé z postižených objektů přitom byly určeny jako útočiště pro ohrožené obyvatele.

Velitel městských dobrovolných hasičů v Rockportu Steve Sims podle Reuters sdělil, že zatím stále není možné vyjít ven a prověřit množství informací o napáchaných škodách. Nicméně je jasné, že jsou přerušené dodávky elektrického proudu, nefungují telefony ani internet.

Silný hurikán Harvey, před nímž utekly do bezpečí desetitisíce obyvatel ohrožených oblastí, už dorazil nad americký stát Texas. Oko hurikánu, jenž nad mořem postupně dosáhl intenzity čtvrtého stupně pětibodové škály, dospělo nad pevninu v pátek kolem 22:00 místního času (v sobotu kolem 05:00 SELČ) asi 50 kilometrů severovýchodně od města Corpus Christi, uvedlo Národní středisko pro hurikány (NHC).



#Harvey made landfall at 10 PM CDT as a category 4 hurricane near Rockport, Texas, with max winds of 130 mph and min pressure of 938 mb. pic.twitter.com/98y5wpKmBw