Vítr, který živel provází, dosahuje rychlosti 260 kilometrů za hodinu. Oznámilo to americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Matthew se tou dobou nacházel přibližně 130 kilometrů severozápadně od Punta Gallinas na severním cípu Kolumbie a zhruba 700 kilometrů jihovýchodně od jamajské metropole Kingstonu.

„Vláda je v nejvyšší pohotovosti,“ uvedl mluvčí jamajské vlády Robert Morgan. „Doufáme, že nás hurikán nezasáhne, ale pokud se tak stane, vynasnažíme se ze všech sil předvést, že jsme lidé na svém místě,“ dodal s tím, že v pohotovosti jsou záchranáři, policisté i vojáci.

Jamajčané zaplnili obchody, aby se zajistili nouzovými zásobami. „Odešla jsem z práce, abych si vyzvedla pár věcí, svíčky, drobnosti, chleba,“ řekla 41letá Angella Wageová v narvaném obchodě v metropoli Kingstonu. Podle Evana Thompsona z jamajské národní meteorologické služby, by první dopady bouře mohli místní obyvatelé pocítit již v sobotu. Lijáky by měly zasáhnout hlavně východní část ostrova a ve vyšších polohách by mohly způsobit záplavy a sesuvy půdy.

Posledním velkým hurikánem, který Jamajku zasáhl, byl v roce 2012 hurikán Sandy. Vypadá to, že Matthew je zatím ještě mocnější, než byl v roce 1988 hurikán Gilbert, který způsobil na Jamajce největší škody v moderní historii země.

Kolumbijská vláda už vydala varování před hurikánem na území poblíž hranice s Venezuelou. Na pozoru před hurikánem by se měli mít také obyvatelé Haiti, Dominikánské republiky a Kuby.

Už ve středu si Matthew vyžádal jednu oběť. Na ostrově Svatý Vincent v Malých Antilách při bouři zahynul šestnáctiletý chlapec.

Vzpomínaný hurikán Felix v září 2007 způsobil rekordní materiální škody i smrt 150 lidí. V nynější hurikánové sezoně v Atlantiku, která začala 1. června, vzniklo 13 tropických bouří, z nichž pět zesílilo v hurikány. Jejich oběťmi se stalo šest desítek lidí.