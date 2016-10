Na východě Kuby bylo evakuováno přes 300.000 lidí. Dosud má nejsilnější karibská bouře za poslední léta na svém kontě nejméně tři oběti.

Střed hurikánu se v úterý okolo 17:00 SELČ nacházel 60 kilometrů severně od Haiti a 145 kilometrů jižně od Kuby, k níž mířil rychlostí přibližně 15 kilometrů v hodině, informovalo americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Meteorologové varovali, že při doprovodných lijácích může napršet až 60 centimetrů, na některých místech dokonce až 100 centimetrů vody, pobřežní oblasti musejí počítat s až třímetrovými vlnami.

Část obyvatel odmítla evakuaci

Haitské úřady opakovaně vyzývaly k evakuaci obyvatel z ohrožených oblastí, část lidí ale možnost odchodu z obavy o ztrátu majetku podle agentury AP odmítla. Část obyvatel nejchudší země karibské oblasti žije po ničivém zemětřesení z roku 2010 stále v nouzových příbytcích, což je činí zranitelnějšími vůči záplavám či sesuvům půdy, které se kvůli prudkému lijáku a větru očekávají.

Americká agentura pro mezinárodní rozvoj mezitím oznámila, že na pomoc Haiti a Jamajce uvolnila 400.000 dolarů (9,6 milionu korun).

Hurikán míří na Kubu

Během noci na středu místního času (středa dopoledne SELČ) je hurikán očekáván na východě Kuby, odkud podle předpovědí NHC bude pokračovat severozápadně k Bahamám, ve čtvrtek by mohl dorazit až na Floridu, do té doby by však jeho síla mohla poněkud opadnout.

Z východní části Kuby už úřady preventivně evakuovaly 316.000 lidí. „Dvacet tisíc našlo přístřeší v provizorních zařízeních a 296.000 u svých příbuzných,“ uvedl zástupce ředitele civilní obrany ostrova Luis Ángel Macareno.

Kubánská vláda vyhlásila výstrahu před hurikánem v šesti východních provinciích, v nichž se nachází i druhé největší město země Santiago a americká vojenská základna Guantánamo.

Florida je v pohotovosti

Na Matthewův příchod se začaly chystat i floridské úřady v čele s guvernérem Rickem Scottem. Ten během úterní návštěvy pobřežního města Daytona Beach uvedl, že již brzy možná vydá příkazy k evakuaci. V pohotovosti bude podle něho přes 6000 členů Národní gardy.

Hurikán již promluvil i do americké prezidentské kampaně. Prezident Barack Obama kvůli němu odložil mítink na předměstí Miami, na němž měl ve středu podpořit Hillary Clintonovou.

Matthew zabil od svého vzniku již nejméně tři lidi. Po 16letém chlapci na ostrově Svatý Vincent a starším muži v Kolumbii dnes zahynul haitský rybář. Dalšího muže haitské úřady pohřešují.