‚Huskyové nejsou zlovlci.‘ Tyrion nechce, aby fanoušci kupovali sibiřské psy

Herec Peter Dinklage (Tyrion Lannister) se spojil s organizací PETA a odrazuje fanoušky od pořizování si psů plemene husky. Ty jsou oblíbení kvůli tomu, že připomínají zlovlky ze seriálu Hra o trůny. Pak ale často zůstávají opuštění a ponechaní v útulcích.

Děti Neda Starka v prvním dílu první série veleúspešného seriálu Hra o trůny najdou uhynulou zlovlčici a její mláďata. Každé z dětí dostane jedno, protože zlovlci jsou i v erbovní zvíře rodiny Starků. Zlovlci, kteří se od normálních vlků liší svou abnormální velikostí, jsou až nápadně podobní psům plemene husky. A to je právě kámen úrazu. Fanoušci si často psy pořizují z náhlého pohnutí mysli a bez většího zájmu o to, co psi tohoto plemene skutečně potřebují. „Nepořizujte si huskyho, dokud si nezjistíte, jaké má potřeby a nedokážete mu je splnit,“ apeluje na fanoušky Dinklage. Husky je relativně náročný pes, který potřebuje hodně pohybu.

Podle organizace na ochranu zvířat PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) huskyové často končí v útulcích nebo dokonce opuštěni na ulici. Blue Cross, britská společnost pro opuštěná zvířata, zaznamenala co do počtu opuštěných huskyů nárůst 700 % oproti číslům před rokem 2011 (rok, kdy se začínal seriál vysílat).