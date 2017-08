I 'ajťáci' mají svůj festival. V Olešku zahraje Ivan Mládek nebo Waltari

BŘEZOVÁ-OLEŠKO Co mají profesionální kapely a někteří ajťáci společného? Umí to přece na pódiu pěkně rozbalit! IT fest, který se koná od 11. do 12. srpna v Březové-Olešku u Prahy, nabídne známé kapely i nadějné amatéry. Zváni jsou všichni milovníci informačních technologií i ti technikou nepolíbení.

Festival nabídne velká česká jména - mimo jiné kapely Wohnout, Eddie Stoilow, Gipsy.cz a Arakain v neodolatelném hudebním spojení s Luckou Bílou. O zábavnou hudební část večera se postará třeba Ivan Mládek a jeho Banjo Band.

Velkým lákadlem a hlavní zahraniční hvězdou budou bezesporu finští Waltari. U nás velmi oblíbená kapela je známá plodným mícháním všech možných žánrů. Často zabřednou i do vod lidové Laponské hudby z ledového finského severu. Spolupracovali již třeba s kapelou Wohnout i se zpěvačkou Lenkou Dusilovou.



I talentované „ajťácké“ kapely, které obsahují členy pracující v odvětvích informačních technologií, dostanou svůj čas na pódiu. Na IT festivalu se jich představí rovných šest a můžete si být jistí, že se před profesionály rozhodně nenechají zahanbit. Vše potřebné se zájemci dozvědí na https://www.itfest.cz/