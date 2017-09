Incest, únosy, mučírna a 9 pohřbených obětí. Dům sadistických manželů Westových šokoval Anglii

Gloucester/Praha Jako první vykopali policisté tělo 17leté Heather Westové. Její rozřezaná kostra byla objevena v domě jejích rodičů Freda a Rosemary Westových. Právě otec Fred byl podezřelý, že měl co do činění s jejím zmizením. Poté kriminalisté na pozemku objevili další dvě těla. A pak dalších šest...

Sousedé a přátelé ho měli rádi. Měl pověst tvrdého pracanta a dobrého zedníka. Normální Angličan, žoviální muž, který ničím nevyčníval. Přesto o něm později prokurátor řekl: „Fred West je muž postrádající soucit hnaný sexuálním chtíčem, sadistický vrah, který se sám vyloučil z lidské společnosti jako ztělesnění zla.“

Maska normálního muže spadla až po dlouhých 27 letech, během kterých West zavraždil nejméně 12 žen a dívek.

Byl „válečným“ dítětem. Narodil se do rodiny chudých farmářů ve vesničce Much Marcle v Herefordshire 29. září 1941. Byl druhým nejstarším dítětem ze šesti sourozenců. Venkovská idylka to nebyla ani zdaleka. Na farmě neměli elektřinu, děti musely už odmala pracovat. Navíc není jasné, zda je jejich rodiče sexuálně nezneužívali.



Rodina Westova.

Jasné ale je, že matka k Fredovi měla zvláštní vztah. Od jeho 12 let s ní měl pravidelně sex. Incest se bral v rodině jako něco normálního. O dva roky později odešel ze školy, sotva uměl číst a psát. Čtrnáctiletý chlapec se dopouštěl drobných krádeží a občas pracoval.

Nehoda na motorce

Krátce po sedmnáctých narozeninách si koupil motorku, do které se zamiloval. Vyjížděl na ní na dlouhé vyjížďky po okolí. Večer 28. listopadu 1958 narazil v protisměru do auta mladé dívky. West utrpěl mnoho vážných zranění, týden byl v bezvědomí. Po nehodě měl jednu nohu kratší a utrpěl i vážná poranění mozku. Podle expertů právě zranění mozku přispělo k tomu, že pak ztratil veškeré morální zábrany.

Dostával záchvaty vzteku, napadal na jednu nohu a měl zdeformovaný nos. Z pohledného, dívkami vyhledávaného mladíka, se stal muž, který se nerozpakoval si sex vynutit násilím.



V červnu 1961 otěhotněla 13letá Kitty Westová. Rodičům pak řekla, že otcem je její bratr Fred, s kterým spí už od loňského roku. Freda zatkla policie, které přiznal, že s nezletilými dívkami má sex běžně a někdy je k němu nutí násilím. „Copak to tak nedělají všichni?“ ptal se udiveně policistů. Soud Westa nepotrestal, protože rodina odmítla vypovídat.

V září 1962 si 21letý West vzal 16letou skotskou prostitutku Catherine „Renu“ Bernadette Costellovou. Když si jí bral, byla těhotná, ale dítě nebylo Westovo. Rena byla hlavou domácnosti, West poprvé poznal dominantní ženu. Charmaine Westová se narodila v březnu 1963, druhá dcera - která už byla Fredova - Anna Marie v červenci 1964.

Catherine „Rena“ Bernadette Costellová s Fredem Westem.

Vztah Freda a Reny byl jako na houpačce. Odcházeli od sebe, pak se k sobě vraceli, děti byly dokonce několikrát svěřeny do pěstounské péče. V roce 1965 Rena utekla před násilnickým chováním svého manžela a jeho sadistickými požadavky při sexu zpět do Skotska. Děti si ponechal West, nalezl pro ně 16letou chůvu Anne McFallovou.

Chůva anděl

Do své chůvy se West zamiloval a později ji označoval za lásku svého života. „Miloval jsem anděla,“ napsal pak o ní ve vězení. V červenci 1967 jí bylo 18 let, s Westem čekala dítě a ten jí slíbil, že se s ní ožení. Pak však McFallová zmizela. West nikdy její zmizení neohlásil úřadům, policie po ní nikdy nepátrala.

Její osud se vyjasnil až o 27 let později - v létě 1994. Její rozřezané ostatky našli kriminalisté v kukuřičném poli poblíž rodné vesnice jejího přítele. Chybělo několik kostí a vrah vyřízl z těla i osmiměsíční plod. Proč jí West zabil? Podle jeho zvrácené logiky mu překážela. Využil jí a s dítětem mu pak už k ničemu nebyla.

Anne McFallová.

West přišel o partnerku a chůvu. Potřeboval další. Na začátku roku 1969 se seznámil s 15letou Rosemary Lettsovou. Její osud byl podobný tomu jeho. Pocházela z násilnické rodiny, její otec ji odmala zneužíval. I když pak začala žít s Westem, stále měla občas sex s otcem.

Fred a Rosemary stvořili dokonalý pár. Tedy podle jejich měřítek: dva sadisté, kteří se našli. Ve městě Gloucester si pronajali byt. Rodiče Lettsové se vztahem s o 13 let starším mužem nesouhlasili. Lettsová skončila ve výchovném ústavu. Odtamtud ale utíkala k Westovi. Pak s ním otěhotněla a 17. října 1970 se jim narodila dcera Heather.



Fred a Rosemary Westovi.

Její vztah k dítěti byl od začátku zvláštní. Stejně jako Fred ani ona neoplývala vysokým IQ. Když se policejní psycholog později ptal Rosemary, zda Heather kojila, byla odpověď zamítavá. „To ne. Prsa jsou na šu...í, ne na krmení!“ Na všechny děti byla velmi přísná.



„Dítě mělo špatnou barvu“

V roce 1971 byla většinu roku na děti sama, Fred kvůli krádeži strávil 9 měsíců ve vězení. V tu dobu zmizela osmiletá Charmaine Westová, jediné dítě, které nebylo Freda. Podle Rosemary byla nejstarší dcera problematická a obtížná. Navíc bylo na ní poznat, že je její otec Pákistánec. „Měla špatnou barvu,“ vysvětlovala pak Rosemary Westová, proč Charmaine zavraždila.

Manželé měli nyní na svědomí každý jednu vraždu. Westovi vražda Charmaine nevadila, a naopak ho to ještě víc s manželkou sblížilo. Ostatním tvrdili, že Charmaine odešla žít se svou matkou Renou.

Jenže tohle vysvětlení mělo jeden háček. Po své dceři se začala právě Rena shánět. Fred už ale uměl řešit problémy. Renu v srpnu 1971 uškrtil, rozřezal a pohřbil na poli nedaleko těla McFallové.



Vlevo zavražděná Charmaine, uprostřed zavražděná Heather a Anne Marie Westovy.

V ledu 1972 vražedný pár zpečetil svůj vztah svatbou. V rámci Gloucesteru se přestěhovali na ulici Cromwell Street 25, kde si pořídili dům. Šlo o čtvrť s levnými byty a domy pro dělníky, kde se každý staral jen o sebe. Ideální prostředí pro to, co Westovi chystali...

Báječní lidé...

V říjnu 1972 si manželé najali 17letou Caroline Owensovou jako chůvu. „Zastavili mi, když jsem stopovala. Byli příjemní a vyprávěli mi, že mají malé děti a ptali se, zda nemám zájem dělat chůvu. Byla jsem z té nabídky nadšená. Utekla jsem z domu a nastěhoval se k těmhle báječným lidem,“ popsala Owensová v dokumentu Born To Kill?

Jenže později se sen o skvělé práci začal rozplývat, když West jednoho řekl, že jeho osmiletá dcer Anne Marie přišla o panenství. Když se Owensová pohoršeně zeptala, co se stalo, začal West vyprávět o nehodě na kole. Později jí nabídl, aby se připojila k jejich sexuální skupině. Šokovaná Owensová z domu utekla.



Caroline Owensová.

O několik měsíců později opět stopovala, když se k ní přiblížilo známé auto manželů Westových. Rosemary i Fred se začali Owensové za všechno omlouvat, vyprávěli jak se dětem po ní stýská a nabídli jí odvoz domů. Souhlasila.



„Bylo to fajn, bavili jsme se. Když jsme ale vyjeli z Gloucesteru, najednou se Fred zeptal: ‚Už si dneska mela sex, Caroline?‘ A já řekla, že ne. A on mě nabídl, abych sáhla Rose mezi nohy.“ Westovi na Owensovou zaútočili. Svázali ji a 12 hodin bili a hráli si na ní na doktory. Poté ji oba několikrát znásilnili. „V tu chvíli bych bývala radši mrtvá.“

Caroline se pak podařilo utéct a ihned zamířila na policii. Ta Westovi zadržela a obvinila ze znásilnění. 17letá Owensová však ze strachu nechtěla před soudem vypovídat. Případ vyšuměl do ztracena, Westovi dostali každý pokutu 25 liber. A manželé si odnesli pro ně cennou lekci. Příště už museli zajistit, že jim jejich oběť neuteče.



Takoví normální manželé?

Začali si poté vyhlížet dívky, které nikomu nebudou chybět. Prostitutky, uprchlice z domova či dívky z nefunkčních rodin. Když taková žena zmizela, předpokládalo se, že se dala na prostituci, či utekla někam za lepším. Ani policie v případě takových dívek nekonala nijak zvlášť aktivně.

Sklep jako mučírna

West si sklep na Cromwell Street 25 předělal na mučírnu a od roku 1973 si tam začal vodit dívky, které s manželkou nabrali nebo unesli. Podle policejních odhadů tam Westovi dívky zavěsili na háky, mučili a dlouho sexuálně zneužívali. Těla obětí tam zřejmě i mumifikovali.

Sklep - mučírna předělaný na dětstký pokoj.

Dívky ve sklepě West pak rozřezal a pohřbil pod podlahou. Když byla podlaha plná těl, vybetonoval ji a ze sklepa udělal pokoj pro děti. Mezi lety 1973-1986 zavraždili Westovi nejméně devět dalších dívek. Sadismus manželů se stupňoval s každou vraždou. Zřejmě spolu i soutěžili, kdo způsobí své oběti vetší muka.



Zneužívání se nevyhnula ani jejich dcera Heather. V roce 1987 jí bylo 17 let a ona se snažila z domu za každou cenu zmizet - chtěla si co nejrychleji najít práci, aby se mohla odstěhovat. Její rodiče si však uvědomili, že pro ně představuje nebezpečí, mohla by pak někde vyprávět o zneužívání. V červnu 1987 Heather zmizela.



Heather Westová.

Westovi svou dceru zavraždili a pak na jejím hrobě na zahradě vybudovali terasu. Pod ní ležela dlouhých osm let. Manželé před svými dalšími dětmi říkali, aby se chovali slušně, jinak skončí pod terasou jako Heather. Tyhle řeči pak pronikly až k polici. Ale nepředbíhejme.

Fred West se ke svým dalším dětem choval stále stejně. V květnu 1992 napadl 13letou dceru. Ostatní sourozenci ji slyšeli, jak křičí: „Ne, já nechci“. Když se vrátila domů matka Rosemary, přišla za ní uplakaná dcera a stěžovala si, že ji otec znásilnil a přitom škrtil. Matka dceru vyslechla a pak jí sdělila, že „jí to patří, že si o to říkala“.

Znásilňovaná 13letá dcera

V následujících týdnech Fred dceru znásilnil ještě několikrát i za přítomnosti Rosemary a útoky si i natáčel. 13letá dcera později na policii vypovídala a ta rozjela vyšetřování. V únoru 1994 se ke kriminalistům dostaly i zvěsti o Heather pod terasou. Od soudce policie dostala povolení k domovní prohlídce.



Policie hlídá dům hrůzy na Cromwell Street v Gloucesteru.

25. února 1994 kriminalisté odkryli hrob Heather. Z vyšetřování sexuálního zneužívání se stalo vyšetřování vraždy. Nebo dokonce vražd?



„Spustil jsem se do té díry na zahradě, zvedl hlavu a pak se otočil na detektiva a řekl mu: Bud jich tu máte více než jednu, nebo měla tahle ženy tři nohy,“ popsal patolog Bernard Knight. Našel totiž tři stehenní kosti. „Bylo to, jako bych kriminalistům plivnul do tváře. Čekali, že najdou jednu mrtvolu. Nakonec se se na zahradě našla tři těla a dalších šest v domě.“



Kriminalista vynáší ostatky jedné z obětí na Cromwall Street.

Čtyřiapadesátiletý Fred West byl klidný a myslel si, že mu to projde i tentokrát. Nakonec ale polici řekl, kde na zahradě mají kopat, aby našli ona další dvě těla. O sklepě ale pomlčel. Byl na svůj dům pyšný. Kriminalisté však dům rozebrali téměř cihlu po cihle a objevili pod podlahou sklepa šest mrtvol.

Rozkopali i předchozí bydliště Westových v Gloucesteru a tam našli tělo osmileté Charmaine Westové. Později nalezli na poli i ostatky Reny Costellové a Anne McFallové. Patologové zjistili, že u většiny z 12 těl chyběla nějaká ta kost. Westovi si je zřejmě nechali jako památku.



30. června 1994 předstoupili manželé Westovi před soud. Fred byl obviněn z 11 vražd, Rosemary z devíti. 3. června policisté identifikovali tělo McFallové a přičetli Westovým 12., resp. 10. vraždu.



Fred West během procesu začal propadat depresím. 1. ledna 1995 se ve své cele oběsil. „Když jsem se to dozvěděla, byla jsem zdrcená. Nebyla to spravedlivé. Chtěla jsem , aby zaplatil řádnou cenu,“ řekla Caroline Owensová. „Odešel si po svém. Měl to pod kontrolou až do konce.“

Kolik bylo obětí doopravdy?

Rosemary před soudem všechno popírala. Za účast na deseti vraždách byla však odsouzena k doživotnímu vězení.



Případ se zdá uzavřen. Jenže odborníci předpokládají, že obětí mohlo být víc, než jen 12. Policie věří, že mohli Westovi spáchat až dalších deset vražd, které se nepovedlo v oblasti Gloucesteru v 70. letech vyřešit.



Dům hrůzy na Cromwell Street 25, který šokoval Anglii, policie zbořila. Dnes je na tom místě pěší zóna...