Indické rybí kari s krevetami a sladkými bramborami. Dietní žhavá pochoutka

S přihlédnutím na malou četnost indických restaurací v Česku je toto poznání opravdovým kulinářským požehnáním. Neváhejte a ponořte se do přípravy pravého indického rybího kari. Je to snadné a rychlé. A pro puristy si můžete toto kari vychutnat i bez ryb a krevet, pokud vás sladké brambory uspokojí. Garantuji, že i tak je kari velmi chutné.



Kari pasta anebo osmahnuté koření?

Když už jste se rozhodli, že do toho jdete a dokonce se těšíte, že to u vás doma bude štiplavě vonět jako v indických podnicích, zbývá si jen odpovědět na otázku, zda použijete již hotovou kari pastu anebo zda si sami opražíte koření a připravíte voňavou pastu doma. Obě varianty jsou možné a tak je to jen na vás. Pasta je samozřejmě rychlejší volbou a vzhledem k nabídce osvědčených značek celkem nemůžete sáhnout vedle.

O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Vše najdete na tastejourney.cz.

Pro tento recept jsem použila pastu na Madras kari od firmy Patak’s. Jde vlastně o silnou a koncentrovanou pastu na kari, kde se snoubí aromatická koření a bylinky, a to vše je naložené v oleji. Kari pasta Madras je původem z jižní Indie z oblasti Kerala a pastu můžete použít i na mnohé jiné indické pokrmy například na známé velmi pikantní vindaloo anebo na jiné pokrmy nesoucí název Madras, třeba na kuřecí kari. Tato kari pasta má nespornou výhodu: je opravdu pikantně vyvážená a tak si voňavých indických koření užijete. Pikantnost, spíše pálivost si regulujete množstvím pasty, které do kari přidáváte. Pokud se rozhodnete pro variantu domácí výroby, je tato varinata také součástí receptu.



Ryby a krevety zcela čerstvé

Pro úspěch tohoto kari je nutné mít zcela čerstvou rybu, nejlépe bílou masitější a bez kostí, tedy plátek tresky anebo platýse. Krevety mohou být čerstvé nebo vařené. A nakonec už jen sladké brambory, které zde udělají dobrou práci a kari nádherně zahustí a ochutí. A i když začnete namítat, že sladké brambory právě nejsou vaším favoritem, zamyslete se dvakrát. Jednak jde o perfektní strukturu a také chuť kari a brambory dodají omáčce sladký tón, který je také potřeba.

Výsledkem tedy bude lehce i více pikantní (také podle množství kari pasty, kterou použijete) lahodné dietní kari. Poslední tečku dodá čerstvý koriandr, a tentokrát ho použijte i se stonky, mají totiž mnohem intenzivnější chuť než lístky. Věřím, že až ochutnáte tohle rybí kari, zařadíte ho nejen kvůli dietním rybám, ale především kvůli jeho chuti do svých oblíbených týdenních receptů.

Podávejte s rýží basmati anebo s indickým chlebem naan. Opravdově lahodná pochoutka!

Rybí kari s krevetkami a sladými brambory

50 g oloupaných mandlových plátků



1 větší sladká brambora



1 plátek (asi 300 g) bílé ryby bez kůže, nejlépe treska, halibut - platýs



100 g větších oloupaných krevet



2-3 lžíce Madras kari pasty (třeba od firmy Patak’ s)



3 lžíce rostlinného oleje neutrální chuti



1 velká cibule



4 stroužky česneku



1 plechovka nasekaných rajčat v rajské omáčce



1 plechovka kokosového mléka



200 ml zeleninového vývaru



velká hrst čerstvého koriandu



černý sezam na ozdobu



Nejdříve si na suché pánvi jen asi 1 minutu opražíme mandlové plátky a dejte stranou. Omyjeme sladkou bramboru a i se slupkou ji dáme vařit asi na 15 minut. Zatím si nakrájejíme cibuli na jemno a česnek na plátky. Rybu omyjeme a osušíme a nakrájíme celý filet na větší kousky a dáme zpátky do chladu ledničky.

Slijeme vodu ze sladké brambory, necháme ji chvilku vystydnout a pak ji nožem oloupeme a nakrájíme asi na 2 cm kostky.

Připravíme si basmati rýži podle návodu.

Ve větším hrnci s těžkým dnem si rozehřejeme olej a přidáme nakrájenou cibuli a česnek a krátce a lehce do skleněna osmahneme, nesmí se ale spálit. Přidáme kari pastu, osmahmahneme ji, aby se uvolnila její chuť a vůně. Společně vše osmahneme za stálého míchání asi jen 1 minutu. Opatrně přidáme plechovku sekaných rajčat v nálevu a půl plechovky kokosového mléka, druhou polovinu přidáme později před koncem vaření. Opatrně vložíme nakrájené sladké brambory a vše na mírném ohni za občasného míchání necháme vařit asi 10 minut nebo dokud brambory nebudou měkké. Jakmile jsou brambory měkké přidáme zbytek kokosového mléka, pokud je kari příliš husté a kousky ryby, opatrně zamícháme a necháme společně vařit asi už jen 5 minut, dokud se ryba nebude téměř rozpadat na kousky. Mezitím si na pánvi jen lehce na lžíci másla prohřejeme již uvařené krevety. Neohříváme je dlouho, jinak ztvrdnout. Dáme stranou pár krevetek na rýži podle porcí, které servírujeme, ostatní přidáme také do kari. Ochutnáme kari, případně dosolíme, ale většinou to není nutné, protože vše je již obsaženo v kari pastě.

Servírujeme v misce s rýží basmati, na rýži naaranžujeme ohřáté krevety a posypeme černým sezamem. Přidáme horké rybí kari a zasypeme mandlovými plátky. Nakonec přidáme velkou hrst čerstvého koriandru i se stonky.

Na domácí Madras kari pastu:

2 lžičky černého pepře



1 lžička chilli prášku



1/2 lžičky mleté skořice



2 lžičky směsi koření garam masala



2 lžičky mleté kurkumy



8 lžiček mletého koriandru



2 lžičky černých hořčičných semínek



1/4 šálku mletého římského kmínu



3 stroužky rozdrceného čerstvého česneku



3 cm čerstvého nastrouhaného zázvoru



1/2 šálku octa



5 lžic rostlinného oleje



Všechny suroviny kromě octa smícháme a utřeme v pastu. Zahřejeme v hrnci olej a směs na malém plameni mícháme dokud se olej nezačne oddělovat od koření. Stáhneme z ohně a necháme vystydnout. Vmícháme ocet a plníme do skleniček. Přidávejte do kari, vždy předtím osmahněte.