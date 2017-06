Informační chobotnice v Brně: jak fungoval systém v kauze úniků z policejních spisů

LN se podařilo získat detaily konkrétního případu, který dobře ilustruje, jakým způsobem fungovalo „hospodaření“ s informacemi unikajícími z policejního prostředí. Názorná ukázka vyvěrá z příběhu provázání mezi (ex)vyšetřovateli a arabským podnikatelským prostředím v moravské metropoli.



Když zacinká alarm

Ústředním bodem je brněnský podnikatel iráckého původu Saman El-Talabani, který je jedním z 18 obviněných lidí v brněnské kauze a čas nyní tráví ve vazbě. Vyšetřovatelé popisují, že majitel detektivní agentury HMS Security od roku 2013 pečlivě pátral, zda kolem něho neslídí policie. Podle vyšetřovatelů měl Talabani dva cíle: ovlivnit průběh případného vyšetřování ve svůj prospěch a zajistit si „komplexní a propracovanou ochranu své osoby“.

Podle detektivů se mu o tento bezpečnostní štít starali policisté, kteří rovněž skončili ve vazbě. Alexandru Jedličkovi, který v dané době působil u protikorupční policie a po reorganizaci přešel do Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), se podařilo systém Talabaniho ochrany mazaně dotáhnout téměř k dokonalosti.

Jedlička si Talabaniho v policejním systému zařadil do módu takzvané blokace osoby. Takový postup se obvykle volí proto, že daný člověk slouží například jako informátor. V policejní databázi byl Talabani od května 2015 do července 2016 podle vyšetřovatelů veden pod krycím názvem „Ian“.

Když se někdo začal o Talabaniho zajímat – ať už prostřednictvím jeho jména, automobilu, adresy, nebo třeba telefonního čísla – Jedličkovi se v systému rozezvonil „alarm“. Díky tomu mohl Talabanimu kdykoliv vyslat echo, že se kolem něho něco děje. Tak se irácký podnikatel například dozvěděl, že kolem něho policie krouží kvůli podezření z daňových podvodů.

Nejdále Talabaniho prsty do utajených policejních informací dosáhly v květnu 2015. Podařilo se mu údajně zjistit, že policie má políčeno na trio jeho obchodních spolupracovníků – Mohameda Jazu Hamu Ali Basmana, Husseina Attiu Rahima a Ali Salema Ahmada. Talabaniho advokát Robert Rotrekl se odmítl k případu svého klienta vyjádřit. „Je zvláštní, že putují po světě informace, kdo eventuálně koho zastupuje či nezastupuje. Samozřejmě se k celé věci nebudu vůbec vyjadřovat,“ podotkl Rotrekl.

Toflův gang

Arabský podnikatelský svět má v Brně docela silné zázemí. A obviněný Saman El-Talabani v něm drží významnou pozici. Proto mu leželo na srdci, když se kolem jeho obchodních známých začala motat policie. Paradoxní je, že tím prvním, kdo akci na ochranu podnikatelského tria Basman, Rahim a Ahmad inicioval, nebyl Talabani, nýbrž dnes již bývalý policista z protimafiánského útvaru Jakub Patloka.

Bývalý vyšetřovatel, který je kvůli vynášení informací trestně stíhaný a v současnosti pobývá ve vazbě, zhruba v květnu 2015 zjistil, že jeden z jeho nadřízených se zajímal o osoby z arabského podnikatelského prostředí v Brně. Vedle toho mělo jít i o podnikatele albánské národnosti, kteří byli podezřívaní z toho, že obchodují s drogami.

Jména prověřovaných Arabů však detektiv Patloka nevěděl. Začal se proto pídit po konkrétním spisu, ve kterém by potřebné informace našel. Vyvinuté úsilí se mu vyplatilo. Vypátral spis, v němž policie ukládala poznatky o zmiňovaných podnikatelích Basmanovi, Rahimovi a Ahmadovi. Podle vyšetřovatelů se Patloka dopustil i věci, která se mezi policisty považuje za „hrdelní zločin“ – vyzradil identitu utajovaného informátora, jenž se na vyšetřování podezřelých arabsko-brněnských podnikatelů podílel.

Vyšetřovatelé z Národní protidrogové centrály (NPC) a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, které případ dozoruje, mají za to, že Patloka získané informace předal Talabanimu. Ne zadarmo, ale za peníze. O jakou částku mělo jít, policie v textu obvinění nezmiňuje.

Podle brněnských zdrojů LN je Talabani kontroverzní osobou, mezi jejíž důležité kontakty v minulosti patřil podnikatel Petr Pavel Bezděkovský. Ten byl spolupracovníkem zesnulého expolicisty Michala Tofla, známého z kauzy Toflův gang. Vdova Eva Toflová v roce 2012 označila Bezděkovského za organizátora manželovy brutální vraždy.

Víceméně shoda jmen

Talabani už z dřívějších zkušeností ví, jaké to je být obžalovaný. Před deseti lety byl on a dalších sedm podnikatelů obviněno kvůli podezření z krácení daní. U soudu čelili podezření, že v letech 2002 a 2005 fingovali prodej a nákup břitových destiček do obráběcích strojů a náhradních dílů do automobilů. Jedním z obžalovaných byl tehdy i byznysmen Hussein Attia Rahim – tedy stejný muž, o jehož vyšetřování v roce 2015 získal Talabani od policisty tajné informace.

Soudní líčení v září 2008 monitoroval server iDNES.cz. Jeden z obžalovaných si tehdy před soudcem stěžoval, že jej během trestního řízení dvakrát navštívili policisté – včetně vyšetřovatele případu, jistého Rotrekla. Podle zdrojů LN je tehdejší Talabaniho vyšetřovatel Rotrekl a Talabaniho dnešní advokát Rotrekl jeden a ten stejný člověk – Robert Rotrekl.

Proměna z policisty, který by nejdříve vedl proti Talabanimu vyšetřování, aby ho o několik let později právně zastupoval, by byla pozoruhodná. Nicméně Rotrekl to popírá. „Vůbec nevím, u policie jsem nikdy nepracoval,“ sdělil LN nejdříve. Na doplňující dotaz, zda jde o shodu jmen, však mlhavě řekl: „No víceméně.“ Vzápětí se už o celé věci nechtěl bavit vůbec: „Nebudu to dál rozvíjet. Člověk v současné době musí být opatrný.“

Talabaniho jméno rezonovalo v roce 2016 i v Praze. Brněnský podnikatel se dostal do konfliktu s bývalým šéfem protimafiánského útvaru Robertem Šlachtou, který na něj kvůli podezření z vydírání na začátku loňského roku podal trestní oznámení.