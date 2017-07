České sociální sítě mají novou hvězdu. Dáda Patrasová se negativních ohlasů nebojí

Patrasová od 19. června zveřejňuje selfie fotky, obrázky svojí kočky a v posledních dnech také fotografie z dovolené v Itálii. Právě ty se staly předmětem diskuzí v komentářích pod příspěvky i na internetu. Někteří lidé si totiž myslí, že jsou příliš odvážné.



„Nezlobte se, ale ve svém věku už byste se měla spíše zahalovat,“ myslí si autorka jednoho z komentářů pod fotografií, ke které Patrasová napsala „Pohoda na pláži.“ Podle Patrasové je ale obsah jejího instagramového účtu v pořádku: „Negativní a útočné komentáře jsou problémem komentujících,“ myslí si. „Skladbu příspěvků rozhodně měnit nehodlám,“ dodává.

Pohoda na plazi Příspěvek sdílený Dáda Patrasová (@dadapatrasova_oficialni), Čec 16, 2017 v 5:38 PDT

Neplánuje ani konzultovat obsah svého Instagramu s odborníkem. Podle Elišky Vyhnánkové, specialistky na sociální média, by si ale měla dát pozor, co na internet vypustí. „Musí počítat s tím, že všechno, co zveřejní, lidé uvidí a mohou si z toho něco vyvodit, mohou o tom spekulovat a můžou si na základě toho udělat představu o ní samotné,“ upozorňuje.

„Je důležité si uvědomovat, jak prostor sociálních médií funguje. Účet na Instagramu jí může přinést popularitu, která ale nemusí být nutně pozitivní,“ varuje dále Vyhnánková. „Pokud se chce jakákoliv celebrita dobře prezentovat, musí účty na sociálních sítích spravovat s rozmyslem. Občas radím i ředitelům velkých firem, jaké příspěvky mají přidávat a jak často, aby jejich účty působily dobrým dojmem.“

Calabria mia cara! Příspěvek sdílený Dáda Patrasová (@dadapatrasova_oficialni), Čec 15, 2017 v 2:48 PDT

Za vznikem účtu stojí přátelé Dagmar Patrasové, kteří jí navrhli, aby zveřejňovala svoje fotky. „Instagram mi stačí, neplánuji zakládat další účty na jiných sociálních sítích,“ říká Dáda. „O tom, kdo mě sleduje, přehled nemám. Je mi to úplně jedno,“ dodává.

Ačkoli jde popularita instagramového účtu Patrasové v posledních dnech strmě nahoru, k rekordním číslům má stále velice daleko. Žebříček nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích sestavený časopisem Forbes se z velké části skládá z YouTuberů a blogerů, pro něž je internet primárním polem působnosti, či z osobností z oblasti modelingu a sportu známých po celém světě, jakými jsou například Petr Čech či Karolína Kurková. Objevují se v něm ale také ryze české a česko-slovenské celebrity, jejichž status je podobný jako ten Dádin, například zpěvačka Dara Rolins, která přidává příspěvky na Instagram od roku 2015 a má necelých 350 tisíc sledujících, či moderátor Leoš Mareš, jehož instagramový účet byl založen v září 2014 a nyní jej odebírá přes 400 tisíc lidí.