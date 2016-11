Peněz není nikdy dost, každý chce přece žít v obci, která se rozvíjí, je na pohled pěkná a poskytuje služby, které lidé potřebují. U nás se snažíme čerpat finanční prostředky na rozvoj z evropských dotací i z národních zdrojů. Například se nám - jako jedné ze tří obcí v kraji - podařilo z dotačního programu ministerstva pro místní rozvoj (MMR) zrekonstruovat místní komunikaci. V současné době díky dalšímu národnímu zdroji z MMR stavíme i komunitní dům pro seniory, abychom využili chátrající obecní budovu k potřebnému bydlení seniorů.

Ač se nám čerpání dotací poměrně daří, vždy je nutné dofinancování z rozpočtu obce. Snažíme se proto vybírat projekty smysluplné a dle potřeb našich občanů. Obecně pak peníze chybí právě na výstavbu nových či rekonstrukci starých místních komunikací,. Nedostatek zdrojů cítíme také u revitalizace veřejného osvětlení a v souvislosti s chystaným zákonem o sociálním bydlení na sociální byty, které by měly města a obce poskytovat. Podobné to je u školského zákona a povinné spádovosti obcí. Už nyní máme výjimku, co se týče maxima počtu dětí v mateřské škole. A jak to bude dál, těžko říci. Kapacitu mateřské školy potřebujeme rozšířit a bez financí to prostě nepůjde. Dotační titul bychom uvítali také na přístavbu tělocvičny, kromě základní školy ji totiž využívají i místní spolky a v tělocvičně může vždy cvičit jen jedna třída, nebo v odpoledních a večerních hodinách jeden spolek. Nejsme v tomto případě schopni bez přístavby uspokojit potřebu jak školy, tak ostatních cvičenců. Tělocvična je logickým místem setkávání, podpora sportovních aktivit je taktéž velmi důležitá a jsou to přece právě lidé, kvůli kterým samosprávy existují. A kteří si služby státu a územně-správních celků platí ze svých daní.