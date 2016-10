Podle agentury Reuters se jako předvoj před mohutnějšími oddíly do blízkosti Mosulu dostala protiteroristická jednotka, která podstoupila intenzivní americký výcvik. Za sebou má postup křesťanskými vesnicemi, z nichž pomáhala vytlačovat oddíly Islámského státu (IS).



Brzy se mají do útoku na Mosul zapojit další jednotky irácké armády, která pro ofenzívu připravila 30 tisíc vojáků. Ti se opírají o leteckou podporu USA a jejich spojenců. Mosul brání podle iráckých odhadů 5000 až 6000 bojovníků IS. Navzdory irácké převaze se neočekává, že by dobývání města proběhlo hladce, a to i vzhledem k vysokému počtu civilistů přítomných v tomto druhém největším iráckém městě. V Mosulu je asi 1,5 milionu lidí.



Nevládní humanitární organizace předpokládají, že v příštích dnech by mohlo z Mosulu uprchnout kolem 10 tisíc civilistů.