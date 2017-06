Irácká armáda oznámila, že dobyla v Mosulu ruiny mešity An-Núrí

Vstupní brána slavné mešity an-Núrí. | foto: ČTK

MOSUL Irácké vládní jednotky dobyly ve čtvrtek ve městě Mosul mešitu An-Núrí, z níž lídr teroristického hnutí Islámský stát (IS) abú Bakr Bagdádí vyhlásil v roce 2014 na dobytých území v Iráku a v Sýrii chalífát. Oznámila to irácká armáda. Podle agentury Reuters jde o symbolické vítězství vládních jednotek v poslední baště IS v zemi.

V Mosulu teď umírá nejvíce lidí. Pád IS je otázkou krátké doby, jím způsobený chaos ale nekončí Irácké oddíly dobyly vlastně jen ruiny mešity z 12. století, která byla proslulá svým nakloněným minaretem. Minulý týden ji totiž radikálové IS vyhodili do povětří. Mešita leží v historické části v západním Mosulu, kde už několik dní irácké jednotky svádějí s IS tvrdé boje.

Radikálové z IS, kteří druhé největší irácké město Mosul obsadili v červnu 2014, mají stále pod kontrolou zhruba polovinu starého města. Zbytek historického centra i města Mosulu ovládají irácké vládní jednotky. Bitva o historickou část Mosulu, která leží západně od řeky Tigris, je označována za poslední etapu osvobozování města. Ofenzivu za znovudobytí Mosulu zahájila irácká armáda loni na podzim. V lednu obsadila východní část města a od února bojuje o jeho západní, více zalidněnou část. Tyto boje jsou obtížnější jednak kvůli úzkým historickým uličkám a také kvůli množství civilistů, které IS používá jako živé štíty. Podle posledních odhadů irácké armády je za bojovou linií stále uvězněno asi 50 000 civilistů.