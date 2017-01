Irácká armáda v Mosulu prvně od října postoupila až k řece Tigris

Ulice Mosulu během boje s islamisty. | foto: Reuters

BAGDÁD Irácká armáda v neděli v bojích o severoirácké město Mosul pokročila až k řece Tigris. Boje se tak posunuly do historické části města. Je to poprvé od loňského října, kdy začala ofenziva za znovudobytí města z rukou organizace Islámský stát (IS). Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na armádní důstojníky.

Již v sobotu irácká armáda postoupila asi 500 metrů od strategického mostu přes řeku Tigris, která rozděluje město na východní a západní část. V neděli se speciální protiteroristické jednotky probojovaly až k mostu, který byl při bojích poničen.

Mosulané nechtějí do táborů. Raději se stěhují do cizích domů v osvobozených čtvrtích Poprvé od zahájení ofenzivy loni v říjnu se tak irácká armáda dostala až k řece Tigris. Dosud ovládala řadu východní čtvrtí ve městě, které je poslední baštou IS v Iráku. „Během postupu nás ostřelovali bojovníci IS z historického návrší,“ uvedl důstojník speciálních jednotek. Podle agentury Reuters měl na mysli zřejmě kopec, který se nachází v blízkosti ruin starověkého asyrského města Ninive. Ty leží na východním břehu řeky Tigris. Irácké vládní jednotky se nyní budou snažit vytlačit bojovníky IS z dalších čtvrtí na východním břehu řeky Tigris, přes ni zatím postupovat neplánují. Všechny mosty přes řeku jsou navíc zničené leteckými nálety. Na východě se život vrací k normálu IS, který město Mosul okupuje od června 2014, má nyní pod kontrolou celou jeho západní polovinu. Podle zvláštního vyslance Washingtonu v mezinárodní koalici Bretta McGurka ale obrana IS ve východním Mosulu „vykazuje známky kolapsu“. Ve východních čtvrtích města, které v posledních týdnech znovudobyla irácká vládní vojska, se pomalu vrací život k normálu. Otevřely se tam například obchody s potravinami. Dodávky elektřiny jsou sice přerušeny, ale obyvatelé začaly používat malé generátory. V některých čtvrtích už začínají uklízet ulice a znovu stavět zdi domů. V jihovýchodní čtvrti Vahda, kterou irácké vládní síly dobyly v sobotu, byla ale značně poškozena nemocnice. Velká část z ní vyhořela a některé části jsou podminované. Na některých zdech podle agentury Reuters zůstala krev, neboť IS místo používal pro popravy. Ofenziva irácké armády, která má leteckou a dělostřeleckou podporu mezinárodní koalice vedené Spojenými státy, se loni zpomalila kvůli přítomnosti velkého množství civilistů a prudkému odporu radikálů z IS. V posledních několika týdnech ale armáda boje zintenzivnila za pomoci nové taktiky lepší koordinaci jednotek.