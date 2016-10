Irácká vláda zaregistrovala zatím rekordní denní počet uprchlíků z Mosulu - podle ní v úterý z města odešlo 3300 lidí. Od zahájení bojů o Mosul, tedy za devět dní, uprchlo z města podle OSN přes 8900 lidí.



Fázil řekl, že obyvatelé několika vesnic byli převezeni do tábora u Chazaru. Specialisté zabezpečují oblasti východně od Mosulu, kde našli síť tunelů, jimiž IS posílal bojovníky a zásoby.



Irácká armáda a její spojenci se přibližují k Mosulu z několika směrů. Ofenzívy, která začala 17. října, se účastní asi 25 tisíc iráckých vojáků, oddíly kurdských pešmergů, bojovníci sunnitských kmenů a šíité, jejichž účast povolil stát. OSN začala zveřejňovat zprávy o krutostech, jichž se IS dopouští při ústupu na civilistech.

Mluvčí vysokého komisaře OSN pro lidská práva Rupert Colville řekl, že IS převáží do Mosulu z blízkého okolí vesničany a dělá z nich lidské štíty. Několik žen a dívek prý členové IS postříleli, protože zaostávaly při přesunu za ostatními.

Colville také kritizoval úřady v Kirkúku, kde IS minulý týden zaútočil na několika místech a pozabíjel na 80 lidí. Úřady pak nařídily uprchlíkům, kteří žili mimo tábory, aby se nechali zaregistrovat s ostatními uprchlíky. Tábory v oblasti Kirkúku jsou ale přeplněné. „Kurdské oddíly vyhnaly stovky rodin a bojíme se, že pokud to bude pokračovat, zkomplikuje to už tak znepokojující situaci uprchlíků v oblasti,“ řekl Colville.

Útoky v Kirkúku byly považovány za pokus IS odvrátit pozornost od mosulské fronty. Šíitské milice v úterý oznámily, že dostaly za úkol bránit severoirácký Tall Afar a zabránit členům IS prchat z Mosulu do Sýrie. Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu ve středu řekl, že Turecko v případě útoku na Tall Afar zakročí.

Do bojů o Mosul je zapojena také francouzská letadlová loď Charles-de-Gaulle. Francie ve středu oznámila, že prezident François Hollande rozhodl její misi prodloužit do poloviny prosince.