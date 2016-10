Irácké jednotky jsou jen 800 metrů od čtvrti u centra Mosulu. Čelí tvrdému odporu

Pro některé americké novináře je čím dál tím těžší udržovat ve veřejném prostoru neutrální postoj k dění na politické scéně, jmenovitě ke kampani Donalda Trumpa. Na sociální síti twitter se v posledních dnech objevily příspěvky, ve kterých na jeho adresu nešetří posměchem, napsal deník The Washington Post.

