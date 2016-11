Vládní jednotky zahájily intenzivní operaci vůči IS v severoiráckém Mosulu v pátek časně ráno poté, co ve čtvrtek vůdce IS abú Bakr Bagdádí vyzval tamní obyvatele k totální válce proti „nepřátelům Boha“. Bagdádí, který se podle kurdských zdrojů skrývá stále v Mosulu, stojí v čele radikální sunnitské organizaci IS, která v červnu 2014 vyhlásila chalífát (vládu hlavy muslimské obce) na ovládaných územích v Iráku a Sýrii.



Důstojník protiteroristické jednotky v pátek podle agentury Reuters uvedl, že cílem nynější velké operace je dostat se k řece Tigris, která rozděluje město Mosul. Podle irácké armády zavlála v pátek vlajka nad šesti východomosulskými čtvrtěmi. Hnutí IS podle vládního prohlášení utrpělo těžké ztráty.

Ofenziva u Mosulu začala 17. října a je největší iráckou vojenskou operací od invaze vedené Američany v roce 2003. Podílí se na ní přes 25 tisíc iráckých vojáků, policistů, členů kurdských sil, sunnitských kmenových bojovníků a příslušníků šíitských milic. Ze vzduchu je podporují letouny mezinárodní koalice v čele se Spojenými státy.

Tento týden údajně vstoupily první jednotky přímo do města, které obsadili radikálové z IS v roce 2014. V další fázi čeká armádu postup jednotlivými ulicemi, kde je nejspíš nastraženo množství výbušnin. Snahou iráckých jednotek je také vyhnout se obětem z řad civilistů, kterých ve městě stále žije přes milion.