„Síly postupují k městu mnohem rychleji, než jsme si mysleli, a mnohem rychleji, než bylo v plánu této operace,“ řekl Abádí prostřednictvím videokonference francouzským představitelům, kteří v Paříži debatují o budoucnosti Mosulu.

Schůzku ve francouzské metropoli zahájil prezident François Hollande. Upozornil mimo jiné na existenci důkazů, že islamističtí bojovníci z iráckého města prchají do bašty IS v syrském městě Rakka. V této souvislosti zdůraznil, že je potřeba udělat vše pro to, aby k tomu nedocházelo.

Boje o Mosul vstoupily do čtvrtého dne, účastní se jich irácké bezpečnostní síly a kurdští pešmergové. Ve městě je kolem 1,5 milionu lidí a odhaduje se, že IS tam má možná 5000 až 6000 svých bojovníků.